Rocca: Auguri a Liliana Segre

Nel giorno del suo compleanno, desidero rivolgere i migliori auguri alla Senatrice a vita Liliana Segre.

Le siamo tutti grati per la generosità e la passione con cui serve le istituzioni repubblicane, forte di una vita spesa per la testimonianza alle giovani generazioni di un orrore assoluto, affinché non si ripeta mai più.