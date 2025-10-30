Home Lazio Regione Lazio Rocca: Al Sant’Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare

Rocca: Al Sant’Andrea il primo trapianto al mondo di arteria polmonare

Di
Redazione
-
Sant'Andrea di Roma

Il Presidente della Regione Lazio si congratula con l’AUO per l’eccezionalità dell’intervento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La storia di un primato mondiale: al Sant’Andrea il primo trapianto di arteria polmonare su una paziente affetta da tumore del polmone.

Ancora una volta le nostre strutture pubbliche dimostrano di essere all’avanguardia a livello internazionale, grazie alla competenza, al coraggio e alla dedizione delle nostre professioniste e dei nostri professionisti.

Grazie al professor Erino Angelo Rendina, alle dottoresse Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci e a tutta l’équipe del reparto di Chirurgia Toracica.

