Rocca: Al San Camillo Forlanini terapia al Lutezio-177 in day hospital

Il Presidente: ‘Innovazione che coniuga eccellenza clinica e umanizzazione delle cure’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il San Camillo Forlanini si conferma un punto di riferimento nazionale nella lotta ai tumori rari, grazie a un’innovazione che coniuga eccellenza clinica e umanizzazione delle cure.
Portare la terapia al Lutezio-177 in regime di day hospital significa garantire ai pazienti un trattamento all’avanguardia, riducendo al minimo lo stress del ricovero e mantenendo la massima sicurezza.
Il Lutezio-177 rappresenta una delle frontiere più avanzate della medicina nucleare: è in grado di colpire in modo mirato le cellule tumorali, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani.
Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra straordinario, che valorizza le competenze multidisciplinari e mette al centro la qualità della vita dei cittadini.
Investire in queste terapie significa investire in una sanità pubblica moderna, vicina alle persone e capace di dare risposte concrete nei momenti più difficili.
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.