Rocca: Al Quarticciolo di Roma investiamo 30 milioni

Il Presidente: ‘Il Quarticciolo merita presenza, attenzione e futuro’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Al Quarticciolo, quartiere romano troppo a lungo lasciato ai margini, investiamo 30 milioni di euro per affrontare emergenza abitativa, socialità e sicurezza.
Consegniamo un progetto ambizioso per restituire spazi dignitosi, servizi e opportunità.
E lo facciamo al fianco del Governo, che ha inserito questo territorio nel programma di interventi del ‘Decreto Caivano’. Il Quarticciolo merita presenza, attenzione e futuro.
Oggi possiamo intervenire qui grazie alla riprogrammazione dei fondi europei che abbiamo realizzato, destinando a questo territorio importanti risorse del fondo #FESR.
Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.