Rocca: Al Quarticciolo di Roma investiamo 30 milioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Al Quarticciolo, quartiere romano troppo a lungo lasciato ai margini, investiamo 30 milioni di euro per affrontare emergenza abitativa, socialità e sicurezza.

Consegniamo un progetto ambizioso per restituire spazi dignitosi, servizi e opportunità.

E lo facciamo al fianco del Governo, che ha inserito questo territorio nel programma di interventi del ‘Decreto Caivano’. Il Quarticciolo merita presenza, attenzione e futuro.

Oggi possiamo intervenire qui grazie alla riprogrammazione dei fondi europei che abbiamo realizzato, destinando a questo territorio importanti risorse del fondo #FESR.