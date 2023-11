‘Robin Hood nel Castello di Nottingham’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena il 26 novembre ad Arzano (NA)

Domenica 26 novembre, alle ore 18, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto da Roberta Stravino, prosegue ‘Teatro in Famiglia’, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

La compagnia abruzzese I Guardiani dell’oca presenta ‘Robin Hood nel Castello di Nottingham’, spettacolo con attori, pupazzi e sagome scritto e diretto da Zenone Benedetto, che è anche in scena con Tiziano Feola.

I pupazzi sono di Ada Mirabassi, le luci e audio a cura di Carlo Mené, la scenografia di Zenone Benedetto e i costumi di Ettore Margiotta.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto il ‘senza terra’, e del suo fedelissimo Sceriffo di Nottingham.

Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood. Tra fantasmi, castelli e antiche leggende, il pubblico potrà vivere una storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena.

Gli spettacoli, che andranno in scena sempre alle ore 18:00, prevedono per il singolo spettacolo 5 euro per gli adulti e di 8 euro per i più piccoli. È possibile effettuare l’acquisto sia online che presso il botteghino del teatro.

Teatro Eduardo De Filippo

Via G. Verdi 25 – 37

Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

338-9007997 – 081-0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo

L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

‘Teatro in Famiglia’ è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio – culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi.