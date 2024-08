Roberto Saviano a Mont’Alfonso sotto le stelle

Lo scrittore e giornalista a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 22 agosto con il recital ‘Appartenere’ dedicato al rapporto tra sesso e mafie

Cos’è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna?

Roberto Saviano approda giovedì 22 agosto, ore 21:00, alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana (LU) con il recital ‘Appartenere – La vita intima del potere criminale’ tratto dal suo nuovo libro ‘Noi due ci apparteniamo’ edito da RCS.

I biglietti – 25,30 e 34,50 euro, compresi diritti di prevendita – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, e nei punti Box Office Toscana, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco, piazza delle Erbe, tel. 0583-641007. Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana sono disponibili anche i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.montalfonsoestate.it.

Due regine del narcotraffico s’incontrano in un’asfittica prigione cilena. Uno spietato boss della camorra vaga in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della sua latitanza fra i ricordi e i letti delle sue amanti…

Lo scrittore, giornalista e sceneggiatore accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale. Un accecante caleidoscopio di storie, facce, racconti inconfessati.

Un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce, della criminalità organizzata alle prese con la questione più spinosa e delicata che le si possa presentare: quella del sentimento e del sesso.

Mont’Alfonso sotto le stelle si concluderà il 24 agosto sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso con il concerto ‘Tra tanghi e milonghe’ dell’Orchestra da Camera Fiorentina, solista Stefano Pietrodarchi al bandoneon e alla fisarmonica.

Info tel. 0583 641007 – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org e sui canali social del festival.

Parcheggi, navette, indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso sono disponibili i parcheggi della Fortezza, P2 – parcheggio Buggina a 600 metri dall’ingresso, e il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnan, P1 – zona impianti sportivi, vi si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione.

Dal parcheggio di piazzale Chiappini P1 è in funzione dalle ore 18:30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti.

Per il parcheggio a 600 mt e per il servizio navetta è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Disabilità

Le persone con difficoltà di deambulazione o non deambulanti che hanno acquistato un biglietto specifico presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, info tel. 0583-641007, possono concordare con almeno 48 ore di anticipo un servizio di trasporto dedicato presso la stessa la Pro Loco.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984 – Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, LEG, e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.