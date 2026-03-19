Roberto Laringe presenta ‘Squilibri’ alla libreria The Spark

Il saggio sulla Questione meridionale è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Stella del Sud

Riceviamo e pubblichiamo.

Un incontro importante con Roberto Laringe, che presenterà il suo libro ‘Squilibri’ venerdì 20 marzo alle ore 16:30, presso la libreria The Spark Creative Hub, via degli Acquari, Napoli.

Il libro è pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Stella del Sud.

Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: Nicola Saldutti caporedattore del Corriere della Sera e Ornella Della Libera poliziotta e scrittrice.

Modererà la giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo.

‘Squilibri’ ricostruisce le radici e gli sviluppi del dualismo Nord-Sud, intrecciandoli con il più ampio processo di arretramento del Paese rispetto all’Europa. Dall’Unità d’Italia fino all’attualità politica: Tangentopoli, il Federalismo e l’Autonomia Differenziata.

Il libro mostra come promesse e risorse si siano troppo spesso tradotte in sprechi, clientelismo e strategie mancate. Il Mezzogiorno, ricco di potenzialità ma intrappolato in deficit strutturali e fragilità istituzionali, diventa specchio del declino complessivo dell’Italia, incapace di riformarsi e di competere con le principali economie europee.

L’appendice dedicata ai Campi Flegrei offre l’immagine emblematica di un Sud dalle immense ricchezze naturali e culturali ma ancora sottovalutato. Il libro è pubblicato nella collana Stella del sud.

Roberto Laringe (Pozzuoli, 1964) è imprenditore, dottore commercialista ed esperto di turismo e sviluppo territoriale. Da oltre trent’anni promuove la valorizzazione dei Campi Flegrei attraverso progetti che integrano cultura, accoglienza e impresa.

Presidente di Federalberghi Campi Flegrei e fondatore del Gruppo Laringe, guida una rete di imprese nel settore turistico alberghiero ed è co-founder della rete ‘Campi Flegrei Active’.

Docente a contratto presso l’Università Parthenope di Napoli, 2025, è membro del Consiglio di indirizzo in materia di Turismo della Regione Campania. Ha sostenuto numerose iniziative editoriali e culturali, convinto che l’impresa turistica debba essere anche identità e narrazione del territorio.