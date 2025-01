‘Road To Summer’: successo per la terza edizione

Oltre 80 operatori turistici a Camerota (SA)

Grande successo, in termini di partecipazione, ieri 21 gennaio 2025, per la terza edizione di ‘Road To Summer’, una giornata formativa gratuita dedicata agli operatori turistici del territorio presso la Casa della Cultura e delle Arti di Camerota.

L’evento, organizzato da TITANKA! Spa in collaborazione con il Consorzio Cilento di Qualità e FENAILP Turismo, ha visto la partecipazione di oltre 60 professionisti del settore hospitality, desiderosi di ottimizzare le proprie strategie in vista della stagione estiva.

La sessione è stata inaugurata con i saluti istituzionali di Pier Luigi Troccoli, Presidente del Consorzio Cilento di Qualità, seguito dagli interventi del Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, di Don Gianni Citro, Presidente della Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., e di Marco Sansiviero, Presidente di FENAILP Turismo e DMO Cilento Autentico.

Il Sindaco Scarpitta ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di ospitare iniziative come ‘Road To Summer’ che contribuiscono alla crescita professionale degli operatori turistici locali. Il nostro obiettivo è promuovere un turismo di qualità, valorizzando le risorse del territorio e offrendo ai visitatori un’esperienza indimenticabile.

E Don Gianni Citro ha aggiunto:

La Casa della Cultura e delle Arti è lieta di accogliere eventi formativi che rafforzano il tessuto economico e sociale della nostra comunità. La cultura e il turismo devono camminare insieme per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Pier Luigi Troccoli ha poi sottolineato l’importanza della formazione continua:

Il Consorzio Cilento di Qualità è impegnato nel fornire agli operatori gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato turistico moderno. ‘Road To Summer’ rappresenta un’opportunità unica di aggiornamento e confronto.

Marco Sansiviero ha concluso:

La collaborazione tra enti e associazioni è fondamentale per creare sinergie vincenti. FENAILP Turismo e DMO Cilento Autentico sostengono con convinzione queste iniziative che mirano a elevare gli standard dell’offerta turistica locale.

La giornata è proseguita con la introduzione delle tematiche principali del corso. Tra gli argomenti trattati: l’impatto dei social media sull’esperienza turistica, strategie per incrementare le vendite dirette e l’utilizzo dei dati per una pianificazione efficace delle attività ricettive.

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno beneficiato di un check-up gratuito dei propri siti web, grazie alla consulenza di esperti del settore, ricevendo indicazioni pratiche per migliorare la presenza online e l’efficacia comunicativa delle proprie strutture.

L’evento non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo dei partner locali.

Un ringraziamento speciale va a: Osteria del Borgo e Locanda del Curato, insieme a GMA Cilento, per l’eccellente rinfresco offerto; Coast Service Animation per l’organizzazione impeccabile e la professionalità delle hostess; Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. per l’ospitalità e il supporto logistico – ha riscosso un notevole successo, confermando l’importanza della formazione e della collaborazione tra istituzioni e operatori per il rilancio e la valorizzazione del turismo nel Cilento.