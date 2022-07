Rkomi a San Leucio, un successo da 3500 spettatori

Sold out per l’appuntamento con ‘Un’Estate da BelvedeRe’

Straordinario successo ed un sold out da 3500 spettatori per l’appuntamento con Rkomi a San Leucio con ‘Un’Estate da BelvedeRe’.

Organizzato dal Direttore artistico della fortunata rassegna Massimo Vecchione ed Enzo Chiummariello il concerto ha fin da subito conquistato il pubblico dello storico sito grazie al famoso rapper e cantautore il cui vero nome è Mirko Manuele Martorana.

Milanese di nascita, Rkomi, durante l’esaltante serata si è confermato come una delle stelle più luminose dell’attuale panorama musicale italiano. Per tutti a prendere corpo è stato uno spettacolo musicale ricco di energia e di carica scenica. A mandare gli spettatori in visibilio è stata l’emotività dei testi e la leggerezza potente e trascinante della sua musica.

Rkomi con il suo ultimo lavoro discografico ‘Taxi driver’ sta letteralmente guadagnando consensi sia nelle classifiche professionistiche che nel cuore del pubblico ed anche a San Leucio non ha impiegato molto per confermarsi come uno degli artisti musicali più amati del momento.

Hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento Vecchione e Chiummariello: