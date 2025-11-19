‘Rivoluzione ridicola’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 21 al 23 novembre

Dal 21 al 23 novembre, ore 21:00, presso il Teatro Trastevere di Roma si terrà l’evento speciale ‘Rivoluzione ridicola – Storia di un artista di strada’ di Sara Baccarini e Salvatore Fazio, adattamento teatrale e regia Simone Fioravanti, con Yari Croce.

Torna in scena lo spettacolo ‘Rivoluzione ridicola – Storia di un artista di strada’. Uno sguardo, un’emozione, un sorriso. Vi siete mai chiesti cosa cerca un artista di strada quando si esibisce? Dietro a tutti i sacrifici, rinunce e difficoltà, cosa lo fa andare avanti? Cosa lo fa sentire riconosciuto? Una storia di vita vissuta, una storia d’amore, che vive grazie a uno sguardo, un’emozione e un sorriso.

Spettacolo emozionante e delicato, denso di tutte quelle sfumature che colorano le vicissitudini di un artista, ma pretesto per raccontare la vita di tutti coloro che tra difficoltà e problemi quotidiani amano comunque sognare e saper andare avanti, mettendo prima di tutto il rispetto per gli altri e per se stessi, per la propria dignità i propri affetti il proprio lavoro, affrontando sempre tutto con il sorriso!

Uno spaccato di vita italiana adatto a tutti, adulti e bambini, per l’adattamento e la regia di Simone Fioravanti, interpretato da Yari Croce. Viene portato sotto i riflettori uno spettacolo sognante, ben raccontato e scandito da bellissime musiche, che si alterneranno a momenti di pura recitazione e ad altri più visivi legati al mondo della magia, della giocoleria e della clownerie.

Le battute si coloreranno di bolle di sapone di personaggi iconici come il Clown, Charlie Chaplin, il Capitano Jack Sparrow e tanto altro da scoprire. Un’ora e mezza da non perdere, che vi regalerà una gran dose di felicità da custodire nel cuore.

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero: euro 13,00

ridotto: euro 10,00

prevista tessera associativa-

Prenotazioni:

06-5814004 / 328-3546847

info@teatrotrastevere.it