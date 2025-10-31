Riunito Tavolo tecnico per recupero Istituto Granicoltura ‘Strampelli’

Rinaldi e Rositani: ‘Il luogo simbolo di Rieti e della ricerca genetica si trasformerà in uno spazio unico’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, negli uffici della Regione Lazio di Rieti, si è riunito il Tavolo tecnico per i lavori di recupero dell’Istituto di Granicoltura ‘Nazareno Strampelli’.

Al Tavolo, oltre all’Assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi e l’Assessore del Comune di Rieti Giovanni Rositani, hanno partecipato i rappresentanti delle strutture del Comune di Rieti, dell’Agenzia del demanio, della Soprintendenza e dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, con l’obiettivo di fornire indicazioni ai progettisti incaricati per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Agraria della Tuscia in provincia di Rieti.

A partire dalla prossima settimana inizieranno i rilievi e i sondaggi necessari per avviare la fase di progettazione, che prevede anche una rifunzionalizzazione della struttura.

Proprio per questo, l’Università della Tuscia e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria hanno fornito un documento programmatico che indica tutte le esigenze necessarie per garantire sia la formazione sia la ricerca.

L’Assessore alla Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, e l’Assessore del Comune di Rieti, Giovanni Rositani, hanno dichiarato: