Riunito il Consiglio territoriale della UILTEC Frosinone

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è riunito ad Anagni il Consiglio territoriale della UILTEC Frosinone presieduto dal Segretario Giuseppe Caccianini.

È stata l’occasione per analizzare, con segreteria e quadri, il momento dell’economia provinciale riguardanti i comparti del tessile, energia e chimica.

I lavori sono stati aperti responsabile comparto gommaplastica Piero Zera.

Ha spiegato:

Per le ibride occorre aspettare il 2026 o forse anche il 2027, per questo, ad oggi la famosa luce in fondo nel tunnel non si vede. Nei prossimi giorni ci aspettiamo qualche notizia in più, da Governo e INPS, almeno per la copertura degli ammortizzatori sociali.

Buone notizie dal comparto farmaceutico, quelle riportate dal responsabile Alessandro Neccia.

Ha illustrato:

Confidiamo in una ripresa di questo territorio che in questi ultimi tempi mostra una grande sofferenza.

Su questo tema è intervenuto anche Alessandro Piscitelli che ha aggiunto:

Devono usare tutti gli strumenti necessari per garantire in egual misura gli ammortizzatori sociali, in modo da dividere un po’ di miseria per tutti e non di creare sacche di povertà per alcuni.

Il sindacato farà la sua parte e non farà mancare il suo contributo per realizzare quei progetti che di volta in volta saranno condivisi. Ricercherà più tutele, fermerà qualsiasi tentativo di far regredire i diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori e si adopererà a migliorare il benessere per le lavoratrici e i lavoratori.

La posta in gioco è altissima in termini di investimenti e di occupazione, le istituzioni e la politica si dispongano ad accogliere al meglio questa opportunità e si adoperino ad orientare verso quelle formazioni scolastiche di base che saranno utili alle persone e alle imprese per affrontare le sfide che il futuro ci metterà davanti.

L’enorme positività del ritorno di Nova Nordisk nel nostro territorio è data dal fatto che negli impianti nuovi e rinnovati dell’ormai ex Catalent di Anagni, si andrà a produrre, per milioni di persone obese o affette da diabete, un ‘rimedio’ farmacologico considerato miracoloso.

Prima dell’intervento di chiusura del Segretario Territoriale, il Tesoriere Luciano Marini ha illustrato il bilancio che, tra crisi e sacrifici, risulta essere in salute, grazie alla conservazione del numero degli iscritti UILTEC il cui livello tiene nonostante la chiusura di molte aziende.

Queste le parole del Segretario Giuseppe Caccianini a chiusura del consiglio:

L’appello a tutte le istituzioni affinché ci sia la possibilità di tenere in considerazione la provincia di Frosinone dove ci sono troppi settori che sono in crisi, dall’automobile alla gommaplastica, dal settore del tessile, alla ceramica, fino alla piccolissima parte residuale anche della chimica.

Occorre, insieme alle istituzioni, fare squadra e trovare quel sistema per poter proteggere queste aziende. Gli ammortizzatori sociali in molte aziende stanno scadendo e le condizioni per il rinnovo non ci sono. Questo è un rischio per i lavoratori che, dal 2015, hanno firmato un contratto a tutele crescenti.

Il pericolo per loro è che le aziende le propongano di andare a lavorare in altri stabilimenti, se queste hanno siti in Italia. Proposte che metterebbero in ginocchio le famiglie e rappresenterebbero per il nostro territorio una perdita di forza lavoro e di professionalità che non possiamo permetterci.

Noi non chiediamo ammortizzatori sociali ma lavoro che non si può portare per decreto ma attraverso un impegno sociale e anche di diversificazione di attività industriali; istituzionale e delle aziende che hanno intenzione di investire sul territorio.