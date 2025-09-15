Riuniamo i Repubblicani: dal cuore della storia al futuro di Napoli

Nota del Segretario Provinciale PRI, Carmine Pezzullo

Sotto l’edera molti di noi hanno lasciato un pezzo di vita, di battaglie, di sogni.

Oggi è tempo di ritrovarsi, di stringere di nuovo quelle mani che non hanno mai smesso di credere nei valori repubblicani: libertà, giustizia sociale, laicità, europeismo.

Napoli ha bisogno di noi, della nostra coerenza e della nostra storia.

Non per nostalgia, ma per amore: l’amore per la città, per il Mezzogiorno, per quella bandiera repubblicana che continua a vivere nei cuori.

È l’ora di riunire i repubblicani. Non solo sotto un simbolo, ma dentro un’idea di futuro comune.

Nei prossimi giorni sarà convocata una prima riunione metropolitana, aperta a tutti coloro che vogliono contribuire a ricostruire una presenza repubblicana forte a Napoli, in vista delle regionali e delle future comunali.