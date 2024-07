Ritrovato sul Monte Carmel anello di 1800 anni fa raffigurante Atena

L’importante anello sarà esposto a Gerusalemme presso il Campus Nazionale Jay e Jeanie Schottenstein per l’Archeologia di Israele

Yair Whiteson, un ragazzo di 13 anni che vive ad Haifa, era uscito per un’escursione vicino a casa sua con suo padre, tornato dopo quattro mesi di servizio come riservista nell’esercito.

Mentre camminava vicino al sito dell’antica cava che si trova sotto Khirbet Shalala, Fattoria Mishmar HaCarmel, sul Monte Carmelo, improvvisamente si è imbattuto in un oggetto intrigante.

Il giovane Whiteson ha dichiarato:

Sono curioso dei fossili e delle rocce e adoro collezionarli. Durante l’escursione ho notato un piccolo oggetto verde e l’ho raccolto. Era corroso e all’inizio pensavo fosse solo un bullone arrugginito. Ho pensato di scaldarlo, ma poi per fortuna ho capito che era un anello. A casa, ho visto che c’era un’immagine sopra. A prima vista, ho pensato che fosse un guerriero.

La famiglia ha quindi contattato Nir Distelfeld, Ispettore dell’unità di prevenzione dei furti dell’Autorità israeliana per le Antichità , che ha trasferito l’anello al Dipartimento del Tesoro Nazionale.

È stato esaminato e controllato dall’Autorità israeliana per le antichità con l’assistenza del Prof. Shua Amorai-Stark, un esperto di anelli e amuleti antichi del Kaye Academic College. Yair e la sua famiglia sono stati invitati per una visita nel nuovo Campus Nazionale Jay e Jeanie Schottenstein per l’Archeologia di Israele e hanno ricevuto un encomio come ‘buoni cittadini’.

Distelfeld e il dottor Eitan Klein, dell’Unità per la prevenzione delle rapine di antichità dell’Autorità Israeliana per le Antichità, spiegano:

Su questo bellissimo anello, conservato nella sua interezza, c’è l’immagine di una figura nuda con l’elmo. In una mano tiene uno scudo e nell’altra una lancia. L’identificazione di Yair della figura come quella di un guerriero è molto vicina alla realtà. La figura è, a quanto pare, è la dea Minerva della mitologia romana, conosciuta anche come Atena nella mitologia greca. Questa dea, molto popolare durante il periodo romano in Terra d’Israele, era considerata, tra le altre cose, la dea della guerra e della strategia militare, e anche la dea della saggezza. Il piccolo anello, il cui metallo sembra essere bronzo, apparteneva probabilmente ad una ragazza di epoca tardo romana, II – III secolo d.C.. Il luogo del ritrovamento si trovava sotto Khirbet Shalala, situato su una collina dove si trovano resti di fattorie di epoca romana – e vicino a un’antica cava di roccia. Ci sono due grotte sepolcrali sul bordo della cava. L’anello potrebbe essere appartenuto ad una donna che viveva in questa fattoria. Oppure potrebbe essere caduto da un operaio della cava o potrebbe essere stato un’offerta funeraria proveniente da queste tombe vicine. Ci sono molte possibilità.

Khirbet Shalala, il sito archeologico vicino al luogo in cui è stato ritrovato l’anello, si trova su una collina al centro del Monte Carmel. Su tre lati è delimitato da Nahal Oren, e nelle vicinanze si trova Ein Alon, una fonte d’acqua perenne.

Il sito è stato esplorato e documentato in passato dai rilevatori del Palestine Exploration Fund del XIX secolo, dalla famosa archeologa israeliana Prof. Ruth Amiran e da una spedizione dell’Università Bar-Ilan guidata dall’esperto del Monte Carmelo Prof. Shimon Dar.

Distelfeld e il Dr. Klein concludono:

L’anello ora si collega ai dati raccolti qui in scavi e indagini precedenti e getta ulteriore luce su questo sito.

L’anello trovato da Yair sarà esposto ai visitatori come parte dei tour estivi dell’IAA presso il Campus Nazionale Jay e Jeanie Schottenstein per l’Archeologia di Israele a Gerusalemme. I dettagli sono disponibili sul sito web dell’Autorità israeliana per le antichità.