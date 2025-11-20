‘Ritrovarsi in un sogno’ al Teatro di Documenti

In scena il 23 novembre a Roma
Riceviamo e pubblichiamo.
Domenica 23 novembre, ore 16:30, al Teatro di Documenti di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Ritrovarsi in un sogno’, spettacolo di bolle per adulti e bambini.
Immagina un luogo dove il tempo e lo spazio si dissolvono, dove le preoccupazioni svaniscono e si è trasportati in un universo di meraviglia e magia. Lo spettacolo prende vita.
L’artista è il traghettatore verso questo mondo onirico, guidando lo spettatore attraverso un viaggio sensoriale dove i confini tra realtà e finzione si sfumano, lasciando tutti con il fiato sospeso.
Le bolle, delicati e scintillanti mondi a sé stanti, danzano nell’aria accompagnate da una musica che sembra provenire da un’altra dimensione.
Incantati dai colori cagianti e dal ritmo armonioso, ci si lascia andare completamente, immergendosi in un’esperienza che risveglia il bambino interiore e stimola l’immaginazione.
La performance è un crescendo di emozioni, un alternarsi di momenti di quiete e di esplosioni di colori, che catturano l’attenzione e l’anima di chi guarda.
Lo spettatore si trova sospeso in uno stato di meraviglia continua, dove ogni bolla è un piccolo miracolo, una promessa di bellezza effimera che, proprio perché destinata a svanire, diventa ancora più preziosa. Quando anche l’ultima bolla di sapone svanisce, si torna alla realtà, ma con il cuore leggero e la mente carica di sogni.
Costo biglietto:
10€ intero, famiglia 3 persone €25;
famiglia o gruppo 4 persone € 30;
3€ tessera