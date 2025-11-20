‘Ritrovarsi in un sogno’ al Teatro di Documenti

In scena il 23 novembre a Roma

Domenica 23 novembre, ore 16:30, al Teatro di Documenti di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Ritrovarsi in un sogno’, spettacolo di bolle per adulti e bambini.

Immagina un luogo dove il tempo e lo spazio si dissolvono, dove le preoccupazioni svaniscono e si è trasportati in un universo di meraviglia e magia. Lo spettacolo prende vita.

L’artista è il traghettatore verso questo mondo onirico, guidando lo spettatore attraverso un viaggio sensoriale dove i confini tra realtà e finzione si sfumano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Le bolle, delicati e scintillanti mondi a sé stanti, danzano nell’aria accompagnate da una musica che sembra provenire da un’altra dimensione.

Incantati dai colori cagianti e dal ritmo armonioso, ci si lascia andare completamente, immergendosi in un’esperienza che risveglia il bambino interiore e stimola l’immaginazione.

La performance è un crescendo di emozioni, un alternarsi di momenti di quiete e di esplosioni di colori, che catturano l’attenzione e l’anima di chi guarda.

Lo spettatore si trova sospeso in uno stato di meraviglia continua, dove ogni bolla è un piccolo miracolo, una promessa di bellezza effimera che, proprio perché destinata a svanire, diventa ancora più preziosa. Quando anche l’ultima bolla di sapone svanisce, si torna alla realtà, ma con il cuore leggero e la mente carica di sogni.

Costo biglietto:

10€ intero, famiglia 3 persone €25;

famiglia o gruppo 4 persone € 30;

3€ tessera