‘Ritrovare i sentieri dell’Europa’ alla Camera dei Deputati

La presentazione del libro di Paola Bergamo è in programma l’11 dicembre a Roma

Giovedì 11 dicembre, ore 16:00 – 18:00, a Roma, presso la Camera dei Deputati, si terrà la presentazione del volume ‘Ritrovare i sentieri dell’Europa – Sulla via tracciata da Mario Bergamo’ di Paola Bergamo, edito da Futura Libri.

L’evento è organizzato in collaborazione con Fondazione di Studi Internazionali e Geopolitica – Ente Morale, Il Timone, Nuovo Giornale Nazionale, Centro Studi MB2 Monte Bianco – Mario Bergamo per dare un tetto all’Europa.

Saluto di apertura:

On. Giandiego Gatta

Modera:

Luca Bagatin

Blogger

Relatori:

Giancarlo Elia Valori

Presidente Fondazione di Studi Internazionali e di Geopolitica

Antonio Bettelli

Generale di Corpo di Armata – Ris. EI

Augusto Vasselli

Presidente Nuovo Giornale Nazionale

Paola Bergamo

Presidente Centro Studi MB2 Monte Bianco – Mario Bergamo per dare un tetto all’Europa

Il libro

La nostra epoca è il “vortice di un tempo scomposto” che non risparmia l’Europa

schiacciata da imperi, potentati, crisi e guerre i cui effetti gravano pesantemente

sulla gente comune.

Per uscire dall’impasse, la soluzione proposta è ritrovare i sentieri interrotti dell’Europa, ripartendo dal pensiero di Mario Bergamo, politico del ‘900, portatore di istanze libertarie, grande europeista che subì ingiusta damnatio memoriae non piegatosi alle lusinghe del potere e preconizzando, già nel dopoguerra, il fallimento del progetto europeo lontano dai propri ideali federali poggianti su laicismo integrale e giustizia sociale.

Il tema dell’accorato pamphlet è il “ritrovamento” di ideali, valori e sentimenti per una battaglia di libertà. Smascherando la mappa del potere del XXI secolo, denunciando le distonie della politica, il libro punta il dito contro sistemi e devianze che determinano gli squilibri del mondo, contro la politica piegata ai diktat del turbo capitalismo, della tecnofinanza e di élites post liberali che tutto erano indifferenti alla sofferenza altrui causata da guerre, crisi economico-valoriali e grandi sciagure.

Con pathos, il libro si dipana tra storia, memoria, analisi politica e aneddoti familiari che sono nel contempo storia d’Italia e d’Europa. Un manuale che, con onestà intellettuale, racconta come tutto poteva essere diverso ma invita, spiegando il perché, a non perdere la speranza!

Il testo è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025.

L’autore

Imprenditrice veneta nel settore del turismo e dello sport, è la nipote di Mario Bergamo, l’ultimo Segretario Nazionale del PRI sotto la Monarchia.

Di formazione classica e giuridica, si occupa di relazioni pubbliche a livello nazionale ed internazionale. Come imprenditrice sportiva, ha organizzato numerose manifestazioni di livello mondiale ed eventi culturali tra arte e letteratura.

Da anni organizza seminari e convegni di analisi politica, geopolitica e di geo-economia, insistendo sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella società e nei rapporti di forza tra potenze, e si interessa di Cyber Security.

È Presidente del Centro Studi MB2 Monte Bianco – Mario Bergamo per dare un tetto all’Europa, Associazione del Terzo Settore, con sede ad Aosta e che opera favorendo il dialogo e l’armonia tra i popoli attraverso la cultura.

