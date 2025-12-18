Ritorna ‘L’Albero Solidale’ del CAAN a Palazzo San Giacomo

Un supporto concreto alle fasce di popolazione più fragili

L’iniziativa, promossa dagli Assessorati al Welfare e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, prevede l’allestimento nell’androne del Palazzo municipale di una mega ‘piramide’ di pacchi alimentari, contenenti frutta e verdura fresca donata dalla Cooperativa Napoli Libera, dal Consorzio Terra Italiana e dagli Operatori CAAN.

I kit solidali, circa cinquanta, sono stati consegnati questa mattina presso l’androne di Palazzo San Giacomo, alle case-famiglia e strutture residenziali del Comune, così da offrire un supporto concreto alle fasce di popolazione più fragili, nel periodo delle feste.

L’Assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, dice:

‘L’Albero Solidale’ è ormai un esempio collaudato e concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio a sostegno delle persone più fragili. Un’iniziativa che, soprattutto nel periodo natalizio, testimonia attenzione, responsabilità e vicinanza alla comunità. Non lasciamo indietro nessuno, grazie a tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e la generosità dimostrati. ‘L’Albero Solidale’ è molto più di un gesto simbolico: è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, operatori economici e mondo del sociale possa tradursi in un aiuto reale per chi ne ha più bisogno.

L’Assessore alle Politiche Giovanili, al Lavoro e alle Politiche Sociali, Chiara Marciani, dichiara:

In un periodo come quello natalizio, in cui le difficoltà sociali rischiano di farsi ancora più sentire, iniziative come questa rappresentano un segno tangibile di vicinanza e cura verso le persone più fragili. Ringraziamo il CAAN, la Cooperativa Napoli Libera, il Consorzio Terra Italiana e tutti gli operatori coinvolti per aver condiviso con noi l’importanza della solidarietà e per aver contribuito a portare un po’ di calore nelle case-famiglia e nelle strutture residenziali del Comune di Napoli.

Il Presidente CAAN Carmine Giordano afferma:

Siamo felici di poter offrire, ancora una volta, il nostro contributo a chi vive in condizioni di svantaggio. A Natale la solidarietà assume un valore simbolico importante, ma ci teniamo a sottolineare che i nostri Operatori donano tutto l’anno e il CAAN è anche partner del progetto di Reddito alimentare avviato in via sperimentale dal Comune.

