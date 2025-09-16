Ritardi sulla Faentina: la Regione Toscana chiede conto dei disservizi

L’Assessore regionale a mobilità e trasporti ha chiesto a RFI e Trenitalia di intervenire tempestivamente sulla linea a binario unico

Ieri mattina, lunedì 15 settembre, come è avvenuto anche cinque giorni fa, il treno 18984 in partenza da Borgo San Lorenzo alle 6:30 alla volta di Firenze Campo di Marte, ha avuto problemi, determinando il ritardo anche di tre treni successivi, tutti in fascia pendolari.

E purtroppo la linea a binario unico non permette di recuperare rapidamente i ritardi accumulati e ha creato disagi ai numerosi pendolari.

L’Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ha quindi chiesto immediatamente a RFI e Trenitalia di mettere in atto interventi urgenti in grado di risolvere i problemi e fare in modo che i disservizi non si ripetano.

Trenitalia ha risposto di aver potenziato i presidi già presenti a Borgo San Lorenzo e si è augurata di riuscire ad invertire il trend fin da subito.

L’Assessore ha preso atto dell’impegno del gestore e ha detto di aver dato mandato agli uffici regionali di continuare a monitorare la situazione segnalando ogni problema dovesse ulteriormente verificarsi.

I rallentamenti nel tratto Borgo San Lorenzo – San Piero a Sieve si verificano come conseguenza dei notevoli danni provocati sulla linea dal maltempo del marzo, danni che hanno reso necessario istituire un rallentamento a 30km/h per un tratto di 200 metri e intervenire periodicamente con interventi manutentivi notturni.

Al momento sono stati progettati gli interventi definitivi, che saranno disponibili nel prossimo autunno. Ma RFI ha detto che solo a valle della progettazione sarà in grado di pianificare, programmare e realizzare i necessari interventi per la rimozione del rallentamento.

A questo proposito l’Assessore regionale ha inviato questa mattina una lettera a RFI e Trenitalia chiedendo informazioni puntuali sui tempi di ripristino della piena funzionalità della linea fra Borgo e San Piero a Sieve.

