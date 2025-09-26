Risultati Scuola Estiva di Design 2023/2024 a Gioia Sannitica (CE)

Design e territorio: la Federico II porta a Gioia Sannitica il futuro delle aree interne

Due edizioni, decine di studenti e un territorio trasformato in laboratorio di identità: è il bilancio della Scuola Estiva di Design 2023/2024 che l’Università Federico II di Napoli ha portato a Gioia Sannitica (CE), sotto la guida del professor Alfonso Morone, coordinatore del corso internazionale in design DBE.

L’iniziativa 10 del progetto ‘Non solo Parco’ si è sviluppata grazie ad una fitta rete di partner pubblici e privati, provenienti sia dal mondo della ricerca che da quello delle imprese e delle professioni; in particolare il Comune di Gioia Sannitica, nella persona del Sindaco Giuseppe Gaetano che, sin da subito, ha supportato questo progetto finanziato dal Ministero della Cultura che mira alla rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nel Comune di Gioia, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

Gli studenti che hanno partecipato alla Scuola Estiva di Design 2023/2024 hanno iniziato con una ricognizione del territorio per comprenderne storia, evoluzione e problematiche comuni alle aree interne italiane.

Da qui sono emersi elementi simbolici che raccontano l’identità locale: il mito di Erbanina, le grotte di San Michele e il passaggio della Via Francigena.

Tradizioni e luoghi si sono così trasformati in ispirazione progettuale: installazioni luminose e segni grafici capaci di rileggere la memoria in chiave contemporanea e di offrire nuove opportunità di valorizzazione.

Morone spiega:

Le grotte di San Michele ci hanno ispirato segni arcaici e insieme minimalisti, con una proiezione verso il futuro che potrebbe diventare un marchio tipografico del territorio.

Il lavoro si è concretizzato in un panel di micro-soluzioni accessibili e sostenibili, non infrastrutture imponenti, ma interventi agili per accompagnare la comunità verso percorsi di sviluppo e innovazione.

Morone conclude: