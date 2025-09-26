Home Territorio Risultati Scuola Estiva di Design 2023/2024 a Gioia Sannitica (CE)

Risultati Scuola Estiva di Design 2023/2024 a Gioia Sannitica (CE)

Di
Redazione
-
Gioia Sannitica

Design e territorio: la Federico II porta a Gioia Sannitica il futuro delle aree interne

Riceviamo e pubblichiamo.

Due edizioni, decine di studenti e un territorio trasformato in laboratorio di identità: è il bilancio della Scuola Estiva di Design 2023/2024 che l’Università Federico II di Napoli ha portato a Gioia Sannitica (CE), sotto la guida del professor Alfonso Morone, coordinatore del corso internazionale in design DBE.

L’iniziativa 10 del progetto ‘Non solo Parco’ si è sviluppata grazie ad una fitta rete di partner pubblici e privati, provenienti sia dal mondo della ricerca che da quello delle imprese e delle professioni; in particolare il Comune di Gioia Sannitica, nella persona del Sindaco Giuseppe Gaetano che, sin da subito, ha supportato questo progetto finanziato dal Ministero della Cultura che mira alla rigenerazione, valorizzazione e gestione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nel Comune di Gioia, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento.

Gli studenti che hanno partecipato alla Scuola Estiva di Design 2023/2024 hanno iniziato con una ricognizione del territorio per comprenderne storia, evoluzione e problematiche comuni alle aree interne italiane.

Da qui sono emersi elementi simbolici che raccontano l’identità locale: il mito di Erbanina, le grotte di San Michele e il passaggio della Via Francigena.

Tradizioni e luoghi si sono così trasformati in ispirazione progettuale: installazioni luminose e segni grafici capaci di rileggere la memoria in chiave contemporanea e di offrire nuove opportunità di valorizzazione.

Morone spiega:

Le grotte di San Michele ci hanno ispirato segni arcaici e insieme minimalisti, con una proiezione verso il futuro che potrebbe diventare un marchio tipografico del territorio.

Il lavoro si è concretizzato in un panel di micro-soluzioni accessibili e sostenibili, non infrastrutture imponenti, ma interventi agili per accompagnare la comunità verso percorsi di sviluppo e innovazione.

Morone conclude:

Abbiamo imparato da questo territorio e, con il design, abbiamo voluto restituire la generosità che la comunità ci ha donato l’apertura degli abitanti ha reso questa esperienza davvero straordinaria.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE