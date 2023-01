Ristorazione DSU Toscana sempre più sostenibile

Conferenza stampa il 17 gennaio al Polo delle Scienze sociali dell’Università di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’offerta alimentare delle mense universitarie del DSU Toscana diventa sempre più sostenibile. Cambiano i menu per assicurare maggiore rispetto per l’ambiente e per la salute delle studentesse e degli studenti.

Le novità ‘sostenibili’ del servizio ristorazione per iscritte e iscritti nelle Università toscane saranno presentate nel corso di un incontro con la stampa in programma martedì prossimo 17 gennaio alle 13:45 negli spazi della mensa ‘Caponnetto’, via Giovanni Miele 4, all’interno del Polo delle Scienze sociali dell’Università di Firenze.

All’incontro parteciperanno l’Assessore a Università, ricerca e diritto allo studio universitario Alessandra Nardini, il presidente dell’Azienda DSU Marco Del Medico e il Direttore generale della stessa azienda Enrico Carpitelli.