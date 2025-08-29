Ristorante La Rosa nel Parco di Genova tappa talent Miss&Mister Europa

La penultima tappa del concorso è in programma il 30 agosto

A Genova si prepara la penultima tappa regionale del talent concorso Miss&Mister Europa, in programma il 30 agosto nel ristorante La Rosa nel Parco, in via Giovanni Costanzo 40, a Righi.

L’evento, patrocinato dal grande promoter Attilio Mazzoli, che ha contribuito al successo di tantissimi artisti, sarà condotto dall’attrice e presentatrice ligure Fiore Martini, che guiderà il pubblico in una serata ricca di emozioni tra sfilate, danza, performance e musica.

Ad arricchire la serata, una giuria d’eccezione: l’attrice e regista Lucia Vita, la regista Frances Sapphire, Sergio Ceccon, sosia ufficiale di Richard Gere.

Ospite speciale, il cabarettista della TV Fox Agency Roberto Libero, che con i suoi sketch regalerà momenti di comicità e leggerezza e sarà accompagnato dal videomaker Oliver Buzzetti.

Non mancherà l’impegno sociale, con una coreografia a sorpresa dedicata al tema della violenza e del bullismo, sempre più attuali e urgenti.

Tra le esibizioni più attese, l’inedito di Fiore Martini ‘Gioco pericoloso’, testi di Fiore Martini e musiche di Ezio Natale, che promette di emozionare il pubblico.

Le modelle e i modelli sfileranno in eleganti abiti da passerella, pronti a contendersi fasce e corone che aprono la strada verso la finalissima.

Il tutto sarà immortalato dal fotografo e videomaker Marco Lepri, con l’accompagnamento musicale del fonico e DJ Max Felix Gabriele, la sicurezza affidata a Felix Security e il tocco artistico di Barbara Marano, make-up stylist della serata.

Fiore Martini dice:

Un grazie speciale alla padrona di casa Barbara Sainato, che accoglierà gli ospiti in una location da sogno.

L’evento inizierà alle 19:30 e proseguirà fino a mezzanotte, regalando alla città una notte di bellezza, glamour e divertimento.

Per prenotazioni chiamare il 347/1531946