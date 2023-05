‘Risponde male’, nuovo singolo di Nickel Kosmo

Disponibile dal 12 maggio

Esce venerdì 12 maggio 2023 per l’etichetta Record Y il nuovo singolo di Nickel Kosmo dal titolo ‘Risponde male’, primo capitolo di un nuovo album in uscita il 26 maggio.

Nickel Kosmo è un progetto multidisciplinare che comprende musica, narrativa e fumetto. Si tratta di una storia di fantascienza, scritta da Flavio Zanuttini, il cui protagonista è in grado di plasmare il suo corpo e la realtà che gli sta attorno sfruttando la risonanza dei metalli.

Da questo concetto prendono vita i brani elettroacustici di Nickel Kosmo, sono infatti le risonanze prodotte dai gong sollecitati dal suono della tromba ad avere un ruolo centrale nella costruzione musicale.

L’uso di sintetizzatori analogici e modulari vanno ad impreziosire e caratterizzare ulteriormente la sonorità del progetto.

Nickel Kosmo appartiene all’universo e l’universo gli appartiene. Ha il potere di far risuonare tutto il nichel dell’universo di cui lui stesso è fatto.

La sua natura, i suoi movimenti, non sono quelli di un essere vivente, sono più simili ad una velocissima evoluzione geologica di un pianeta, ma lui non è un pianeta, non più.

Biografia

Flavio Zanuttini è un trombettista, un improvvisatore ed uno sperimentatore. L’instancabile ricerca è ciò che lo caratterizza in qualsiasi ambito musicale venga coinvolto. A suo nome ha pubblicato due dischi in solo, ‘La Notte’, Creative Sources Recordings/Umland Records 2018, e ‘Ginkg’, Setola di maiale 2022, e un disco col suo trio Opacipapa, ‘Born Baby Born’, Clean Feed 2018, oltre a decine di altri lavori come co-leader o sideman.

Negli anni ha avuto il piacere di suonare in tutta Europa, Sud America, USA e Australia collaborando con artisti di ogni genere.