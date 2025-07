Riso Venere con rucola, gamberetti al lime e avocado

Ingredienti

300 grammi di riso Venere

150 grammi di gamberetti

2 mazzetti di rucola

2 avocado

olio EVO q.b.

1 lime

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Stavolta vi propongo una ricetta con ingredienti, abbinamenti e gusti non esattamente tradizionali. Si tratta, comunque, di un piatto veloce da preparare, fresco e dai sapori intensi.

La prima cosa da fare qualche ora prima, è quella di pulire i gamberetti, privandoli di testa, coda e carapace, e di metterli ad insaporire in una ciotola con il succo di lime, abbondante olio e una generosa spolverata di pepe macinato al momento.

Sciacquiamo il riso in acqua fredda e poi lo mettiamo a cuocere in abbondante acqua salata.

Quando sarà cotto lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare in una insalatiera abbastanza capiente.

Intanto, in una padella facciamo saltare i gamberetti con tutta la marinatura. Non serve altro condimento se non una regolata di sale. Bastano due minuti circa a fuoco alto.

Mettiamo i gamberetti assieme al riso, aggiungendo avocado, tagliato a dadini tranne per qualche fettina che useremo per guarnire una volta impiattato, la rucola e dell’olio.

Aggiungiamo anche un altro poco di succo di lime se vogliamo che se ne senta il sapore in modo più marcato.

Mescoliamo tutto perché sapori e ingredienti si possano amalgamare, poi mettiamo in frigo a raffreddare per qualche ora prima di impiattare, abbellendo con le fette di avocado di cui prima e, volendo, qualche fettina di lime.

Le varianti possono essere diverse.

Ad esempio, possiamo usare del riso normale se non amiamo quello Venere, anche se credo che il risultato non sia lo stesso.

Possiamo usare un più comune limone invece del lime.

Possiamo unire dei pomodorini tagliati a metà o del mango.

Da considerare anche la possibilità di aggiungere del prezzemolo tritato.

Come dico sempre è un fatto di gusti personali, a volte aggiungo dei ravanelli tagliati a rondelle, per esempio.

Abbiniamo un Frappato di Vittoria.

Buon appetito!