‘Riso in bianco’, nuovo singolo di Pelle

Ritrovare la felicità in “in un po’ di sale e un po’ di curcuma”: dopo i riscontri ottenuti, la “trap d’autore” di Stefano Pellegrino distribuito da Giuliano Saglia

Ha iniziato a raccontare la sua parabola in musica a gennaio 2020 con ‘23:23‘, mettendo in note e parole la disperazione di una società borghese alle prese con la depressione, ha proseguito a febbraio con un primo raggio di sole nel brano ‘Felice davvero‘, e poi con ‘Jericoacoara’ ottenendo i primi riscontri e apprezzamenti di critica e pubblico e collezionando oltre 400.000 views attraverso tutti i suoi canali.

Il 2 luglio, dopo un periodo di rispettoso silenzio data l’emergenza globale, Pelle – al secolo Stefano Pellegrino – riparte con la sua narrazione in attesa dell’uscita di Assolo, il concept album di debutto.

Lo fa con il brano Riso in Bianco, un titolo semplice che mostra uno spaccato di vita autobiografico, la ricetta della felicità “in un po’ di sale e un po’ di curcuma”, e nella capacità di “colorare anche fuori dal foglio”.

La rinascita in una dimensione intima e semplice è una delle riflessioni proposta da Pelle in Riso in bianco che porta la già nota considerazione ben oltre la superficie. Quello che fino a oggi ha costruito l’artista è, infatti, un percorso in musica che ripercorre la sua storia personale, dal tentato suicidio alla riappropriazione della propria vita e del proprio flusso vitale, offrendo, in un momento difficile per tutti, una chiave, narrando la sua disperazione e la sua salvezza.

Un tema che oggi appare particolarmente calzante, ma che Stefano, milanese, ha già iniziato ad affrontare con il lancio del primo singolo a gennaio 2020.

Con ‘Riso in bianco’, dove ogni parola è pensata e giusta, si conferma l’attenzione al concetto e all’impegno, oltre che al sound al quale Pelle ci ha abituato e che già è stato riconosciuto da alcuna stampa come sua personale cifra stilistica: una “trap d’autore”, una “trap delle parole”, come è stata definita.

Lanciato dall’etichetta simbolo dell’underground romano, Quadraro Basement a gennaio 2020, Riso in Bianco di Pelle è distribuito dall’editore e talent scout Giuliano Saglia di Red Music e Brioche edizioni, che vanta collaborazioni con Achille Lauro e altri grandi artisti della scena trap e non solo italiana.

Riso in Bianco sarà contenuto insieme a ’23:23′, ‘Jericoacoara’ e Felice davvero’ nell’album di debutto di Pelle, ‘Assolo’: un concept album, il viaggio di una generazione alla scoperta e alla ricerca della serenità attraverso un sound rap e pop dai contenuti quotidiani affidati a un uso della parola ragionato e attento. Dentro ci sono i viaggi di Stefano, gli incontri e la vita di un giovane 26enne “di provincia”: c’è Milano, Londra, Barcellona, Jericoacoara, Miami e Ibiza.