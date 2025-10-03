Rischio idrogeologico Priverno – Terracina, da Regione Lazio 10 mln

Ghera: Grazie alla Giunta Rocca dopo 13 anni finalmente sblocchiamo i lavori per far ripartire la ferrovia

La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro per la mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina in località “La Fiora”, che era stata chiusa nel 2012 a seguito di alcuni cedimenti di rocce.

Il provvedimento, votato oggi in Giunta su proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore alla Mobilità e l’Assessore allo Sviluppo Economico, rientra nell’ambito degli obiettivi da realizzare attraverso i fondi del PR Lazio FESR 2021/2027 “Interventi di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico”.

La messa in sicurezza è fondamentale per poi chiedere al Ministero dei Trasporti e a RFI di provvedere anche al ripristino della ferrovia che era stata danneggiata nel tratto interessato dalla caduta dei massi.

L’intervento verrà affidato ad ANAS attraverso un’apposita convenzione per un importo complessivo di 15 milioni di euro e sarà sostenuto per 10 milioni di euro con risorse del PR Lazio FESR 2021/2027, nell’ambito dell’Azione 2.4.1 dedicata alla prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

La restante quota di 5 milioni di euro sarà coperta da fondi statali specifici, senza incidere ulteriormente sul bilancio regionale.

L’opera di mitigazione costituisce condizione imprescindibile per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla diramazione Priverno – Terracina che è parte integrante del sistema FL7 Roma – Formia – Minturno e rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità del Lazio meridionale, poiché collega il nodo ferroviario di Priverno – Fossanova con il litorale pontino e assicura l’integrazione funzionale tra la rete nazionale e il trasporto regionale.

