Rischio idrogeologico, mareggiate e vento: codice giallo in Toscana

In vigore il 16 dicembre

In arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, martedì 16 dicembre, anche la Toscana.

Dal pomeriggio sera di oggi piogge deboli interesseranno Arcipelago e costa.

Domani estensione graduale a tutta la regione con possibilità di temporali in particolare su isole, costa meridionale e zone limitrofe.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per isole e costa meridionale valido per tutta la giornata del 16 dicembre.

Per le stesse zone emessi anche un codice giallo per mareggiate, valido dalle 8:00 alla mezzanotte sempre di domani, e per vento, dalle 6:00 alla mezzanotte.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.