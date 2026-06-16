Riqualificazione Stadio Maradona, al via conferenza servizi

Approvazione entro metà luglio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È partita ufficialmente ieri, lunedì 15 giugno, la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona.
Il progetto è stato preparato dal Comune di Napoli con l’ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare.
L’approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio, come richiesto dalle regole di FIGC e UEFA.