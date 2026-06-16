Home Campania Comune di Napoli Riqualificazione Stadio Maradona, al via conferenza servizi

Riqualificazione Stadio Maradona, al via conferenza servizi

Di
Redazione
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Stadio Maradona a Napoli

Approvazione entro metà luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È partita ufficialmente ieri, lunedì 15 giugno, la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto per la completa riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il progetto è stato preparato dal Comune di Napoli con l’ausilio di società di servizio specializzate nelle attività connesse ai lavori da realizzare.

L’approvazione è attesa entro metà luglio, in modo da poter presentare la candidatura ufficiale per gli Europei di Calcio 2032 entro fine luglio, come richiesto dalle regole di FIGC e UEFA.

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