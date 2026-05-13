Riqualificazione mercati rionali della città di Napoli

I 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive finanziati dalla Regione Campania. Investimento complessivo circa 800.000 euro
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Diventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione dei mercati rionali e la Regione Campania finanzia i 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive.
Ammodernamento, ampliamento, riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e una maggiore sostenibilità ambientale. Questi gli interventi previsti dai progetti che verranno realizzati con un cofinanziamento comunale.
Con questo importantissimo finanziamento della Regione Campania, che ringraziamo, facciamo un passo strategico nella cura della città. I mercati rionali svolgono la duplice funzione di luoghi di commercio ma anche di aggregazione sociale e attrattiva turistica.
Riqualificarli e valorizzarli vuol dire tutelare l’identità e l’unicità di Napoli, agendo in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale per il rilancio del Made in Italy.
Così l’Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.
L’investimento complessivo dei progetti è di circa 800.000 euro, con un cofinanziamento comunale obbligatorio non inferiore al 10%. I progetti riguardano i seguenti mercati: Mercato Galiani,Municipalità 1, Mercato di via Arena alla Sanità (Municipalità 3, Mercato Caramanico Municipalità 4, Mercato coperto De Bustis (Municipalità 5, Mercato Monte Somma, Municipalità 7, Mercato ‘La Piramide’, Municipalità 8, Mercato di via Nerva a Soccavo, Municipalità 9, Mercato Starza a Bagnoli, Municipalità 10.
Per il Mercato di Piazzetta Montecorvo, Municipalità 2, pure inserito nel progetto di riqualificazione approvato in Giunta e ammesso a finanziamento, l’ente sta lavorando al reperimento delle risorse mancanti per procedere con gli interventi.