Riqualificazione comprensorio sciistico Val Palot a Pisogne (BS)

Quasi un milione di euro di investimenti per potenziare infrastrutture sportive e di servizio

Nuovo Accordo Locale Semplificato per la riqualificazione e l’ampliamento del comprensorio sciistico della Val Palot, nel comune di Pisogne (BS).

L’intervento, approvato dalla Giunta regionale, e messo a punto in collaborazione con la Comunità Montana del Sebino Bresciano, prevede un significativo investimento di 995.000 euro, finanziato per il 90% da Regione Lombardia.

Obiettivo, potenziare le infrastrutture sportive e valorizzare il territorio montano.

Federica Picchi, Sottosegretario con delega a Sport e giovani di Regione Lombardia, ha spiegato:

Questo progetto rappresenta un passo importante per rendere le nostre montagne un punto di riferimento per lo sport e il turismo sostenibile. Con un investimento complessivo di 995.000 euro, di cui 890.000 euro finanziati da Regione Lombardia, realizzeremo interventi mirati come l’ampliamento della pista da sci ‘Duadello’ e la costruzione di un nuovo edificio da destinare a biglietteria e servizi. Oltre a migliorare l’esperienza degli sportivi e dei visitatori, l’accordo prevede interventi compensativi per il recupero ambientale delle aree boschive colpite da calamità naturali. Grazie a questa iniziativa, non solo sosteniamo gli sport invernali, ma promuoviamo anche lo sviluppo economico delle comunità locali, integrando innovazione e rispetto per l’ambiente.

L’accordo si inserisce nell’ambito delle politiche regionali delineate nel Programma Regionale di Sviluppo che puntano a migliorare l’accessibilità e la qualità delle infrastrutture sportive, promuovendo anche l’attrattività del territorio montano.

L’intervento sarà completato entro il 2027 e prevede la collaborazione tra Regione Lombardia e gli enti locali, garantendo una gestione trasparente e sostenibile delle risorse.

Picchi ha concluso:

La stazione di sci Val Palot è diventata negli ultimi anni sede di allenamenti e gare dal livello provinciale fino ad arrivare alle squadre nazionali e gare internazionali. Nonostante la bassa altitudine, la morfologia del territorio, l’esposizione delle piste e il microclima fanno sì che la neve artificiale perduri in modo unico. Gli atleti di alto livello di tutto il mondo conoscono la Val Palot perché una parte di pista è dedicata agli allenamenti per ricreare le condizioni che gli atleti ritrovano nelle gare di Coppa del Mondo e di Coppa Europa.

Il Consigliere regionale bresciano Diego Invernici commenta:

Regione Lombardia conferma la grande attenzione per le aree interne, mettendo in campo azioni che offrono delle opportunità di sviluppo economico per il territorio montano. Con l’accordo approvato dalla giunta regionale, si risponde concretamente alle attese riposte ormai da dieci anni dal comprensorio sciistico della bassa vallecamonica. Grande è la soddisfazione per il risultato ottenuto. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro sinergico con le realtà istituzionali locali, la società di gestione degli impianti sciistici, ed il determinante sostegno del Sottosegretario regionale Federica Picchi, che ha dimostrato grande capacità di ascolto e di interpretazione politica dei bisogni provenienti dal territorio.

Marco Ghitti, Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, dichiara:

Sono soddisfatto dell’obiettivo raggiunto frutto della collaborazione con l’Amministrazione Laini del Comune di Pisogne e con Regione Lombardia, in particolar modo con il Consigliere regionale Diego Invernici, e del Sottosegretario Sport e Giovani Federica Picchi. Sono certo che questo progetto sarà il punto di partenza per la riqualificazione sportiva e turistica della Val Palot e per lo sviluppo dell’intero territorio Sebino.

L’innevamento programmato è dotato di 31 generatori di neve posizionati sulla pista centrale, assicurando un fondo ottimale in pochi giorni di freddo.

Oltre allo sci club Val Palot si allenano costantemente gli sci club Collio, Ski Team Go, Lumezzane e, una sera alla settimana, grazie all’illuminazione, si aggiungono gli sci club Ponte di Legno, Ponte dell’Olio, Crocedomini, Borno e Skiing.

Durante le vacanze natalizie si organizzano turni di allenamento da 2 ore, dalle 6:00 di mattina, per dare la possibilità a tutti gli sci club lombardi e non solo, di potersi allenare, circostanza non sempre possibile nelle località limitrofe.

Fra gli sci club che la scorsa stagione si sono allenati nel comprensorio della Val Palot figurano Lecco, Madesimo, Goggi, Clusone, Selvino, 13 Clusone, Ossola Ski Team, Orezzo, Brixia, Rongai, Orobie. A questi si aggiungono le squadre nazionali di Coppa del Mondo e di Coppa Europa di Italia, Argentina, Bulgaria, Svezia, Stati Uniti, Belgio, Olanda, Giappone, Spagna, Andorra, Svizzera, Canada, Francia.

Gli atleti che si sono allenati nel comprensorio hanno soggiornato negli alberghi convenzionati di Pisogne e Darfo.