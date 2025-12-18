Ripristino della legalità nella II Municipalità di Napoli

Rimozione di dissuasori e arredi abusivi

Un’operazione congiunta della Polizia Locale di Napoli, con il supporto del Commissariato di zona, ha interessato il territorio della II Municipalità con l’obiettivo di garantire sicurezza stradale e decoro urbano.

L’intervento ha riguardato la rimozione di dissuasori e arredi installati senza le prescritte autorizzazioni, ripristinando la corretta fruizione degli spazi pubblici.

Le attività hanno interessato numerose strade e vicoli, tra cui via del Formale, piazza Fabrizio Pignatelli, vico II Montesanto, vico Salata all’Olivella, vico Lungo San Matteo, vico II Montecalvario, vico Giardinetto, vico Lungo Trinità degli Spagnoli, vico San Sepolcro, vico Lungo Montecalvario, vico Colonne a Cariati, vico Cariati, vico Taverna Penta e via Croci Santa Lucia al Monte.

Complessivamente sono stati rimossi:

72 paletti abusivi;

45 metri di catene;

13 fioriere e 14 vasi;

15 sedie;

1 manufatto tipo ‘New Jersey’;

8 metri di tavole in legno.

Contestualmente sono stati elevati 45 verbali per violazioni alle norme sulla sosta (art. 157, commi 2 e 8, Codice della Strada), che disciplinano le modalità corrette di fermata e parcheggio e vietano comportamenti pericolosi per la circolazione.