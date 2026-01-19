Ripresa circolazione Faentina, Giani e De Pascale su treno inaugurale

Sulla Faentina torneranno a circolare 17 treni nei giorni feriali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dopo due anni e mezzo e quattro eventi calamitosi, alluvione del 15 maggio 2023, terremoto del settembre 2023, alluvione del 2 – 3 novembre 2023 e un’ulteriore alluvione nel marzo 2025, un treno è tornato a percorrere l’intero tragitto della linea ferroviaria Faentina, compreso il tratto Marradi – Crespino del Lamone fino ad oggi interrotto.

Il treno è partito alle ore 9:40 da Firenze Santa Maria Novella: a bordo – oltre ai primi pendolari – anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore regionale a infrastrutture e trasporti Filippo Boni, il Sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il Consigliere regionale Francesco Casini e i vertici regionali di Trenitalia e RFI, Natalia Giannelli e Lucio Menta.

A Borgo San Lorenzo sono saliti sul convoglio anche i Sindaci di Borgo, Leonardo Romagnoli, e di Vicchio, Francesco Tagliaferri.

La delegazione istituzionale toscana, è arrivata fino a Marradi, dove è stata accolta con ciambelle calde e vin brulé dal gruppo Alpini di Marradi, ed è stata raggiunta dall’equivalente delegazione istituzionale dell’Emilia-Romagna.

Il Presidente Giani è sceso dal treno e ha incontrato il Presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, accompagnato dall’Assessore regionale ai trasporti dell’Emilia Romagna Irene Priolo.

Giani ha detto:

È una grande soddisfazione essere oggi a bordo del treno che segna la ripresa del servizio ferroviario sull’intera linea faentina, ripristinando un ‘ponte’ tra la Toscana e l’Emilia Romagna. Grazie a RFI e Trenitalia ed al coordinamento sviluppato in questi anni è stato portato avanti un intervento da oltre 37 milioni di euro, una dimostrazione concreta dell’importanza della linea, che consideriamo strategica e affatto marginale. La ferrovia Firenze – Faenza esiste dal 1893 ma il nostro obiettivo non è solo ripristinarla, ma potenziarla a svilupparla istituendo un collegamento Firenze – Ravenna con quello che potrebbe essere un ‘treno di Dante’, che collega le due città del poeta ed assume un importante significato culturale, oltre che logistico e turistico. Di progetti con la Regione Emilia Romagna ne stiamo sviluppando tanti: dal collegamento sciistico da Cutigliano (PT) fino a Corno alle Scale ai camminamenti ciclopedonali sugli Appennini, fino a sinergie ferroviarie come quella che annunciamo oggi.

Soddisfatto anche l’Assessore Filippo Boni.

Ha detto:

Questa è una giornata molto importante dato che riapriamo, con quasi due mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma, una linea rimasta chiusa da marzo del 2025. Dopo un grande lavoro di recupero delle aree di frana e dell’infrastruttura da parte di RFI, siamo a festeggiare la riapertura del servizio di una linea fondamentale per un territorio bellissimo ma anche fragile come il Mugello. Confido che il recupero di questa linea possa restituire respiro e dignità ai tantissimi lavoratori e studenti che quotidianamente la utilizzano per i propri spostamenti. Come Regione Toscana continueremo il lavoro di confronto diretto con amministratori e pendolari avviato con il recente tavolo di confronto istituzionale, la cui prossima seduta è già stata fissata per il prossimo 15 aprile.

La delegazione istituzionale è stata accompagnata anche dal Sindaco di Marradi Tommaso Triberti, che non ha mancato di sottolineare l’importanza dell’evento per tutto il territorio del Mugello.

Ha detto:

Questa divisione tra Romagna e Toscana era un danno enorme per i cittadini, per i pendolari, oltre che per il turismo. Oggi per noi è sicuramente un giorno di festa. Certo, non mancheranno difficoltà anche in futuro con il sistema di allertamento SANF, che potrà aprire e chiudere a singhiozzo la linea in caso di rischio frane, ma capiamo che si tratta di esigenze di sicurezza e sicuramente è meglio affrontare volta volta queste situazioni mantenendo la linea attiva, per portare i nostri ragazzi a scuola e i nostri pendolari al lavoro.

Dopo la tappa di Marradi, la delegazione istituzionale della Toscana ha proseguito il viaggio verso Faenza (RA), dove Giani e Boni hanno partecipato insieme al Presidente De Pascale e all’Assessore Priolo ad una conferenza stampa sul versante emiliano.

Si ricorda che da oggi sulla Faentina torneranno a circolare 17 treni nei giorni feriali, con il ripristino dell’orario precedente agli eventi calamitosi.