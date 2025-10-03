Ripartono a Napoli le attività di Santa Croce Cult

Da ottobre a dicembre laboratori e cinema gratuiti per i giovani nel cuore di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Ripartono le attività di Santa Croce Cult, il progetto culturale che l’Amministrazione Manfredi ha dedicato all’area di Piazza Mercato e che prevede l’animazione della Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato con laboratori, proiezioni cinematografiche e eventi dedicati a bambini e ragazzi del quartiere e non solo.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, afferma:

È passato poco più di un anno da quando l’Amministrazione ha restituito alla città la chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato. Da allora, questo spazio si è trasformato: regolarmente aperto al pubblico, abitato dalle arti, animato stabilmente da musica, teatro, eventi e installazioni immersive. Ma, soprattutto, vissuto in prima persona dagli abitanti del quartiere, ai quali il Comune ha scelto di dedicare attività laboratoriali e un intrattenimento di qualità, grazie al progetto in progress ‘Santa Croce Cult’.

Ad aprire il programma autunnale della manifestazione, dal 3 ottobre, sarà la rassegna cinematografica ‘Piccoli Eroi’: un ciclo di proiezioni gratuite rivolto a bambini dai 6 anni in su, per vivere un’esperienza all’insegna della magia, della creatività e del divertimento.

Gli appuntamenti si terranno ogni giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, con una selezione di film che parlano di coraggio, amicizia e immaginazione:

03/10 – ‘Pinocchio’, 1940

04/10 – ‘Lunana’, 2019

11/10 – ‘Edward Mani di Forbice’, 1990

18/10 – ‘Big Hero 6’, 2014

25/10 – ‘Wonka – La Fabbrica di Cioccolato’, 2005

01/11 – ‘Up’, 2009

08/11 – ‘La mia vita da zucchina’, 2016

15/11 – ‘I Goonies’, 1985

22/11 – ‘E.T. l’extraterrestre’, 1982

29/11 – ‘Totò Sapore’, 2003

05/12 – ‘Opopomoz’, 2003

06/12 – ‘La Storia Infinita’, 1984

La prima pellicola in programma, il capolavoro di animazione della Disney ‘Pinocchio’, creerà un ponte ideale la Chiesa e la Piazza, dove fino al 5 ottobre resta visitabile l’installazione ‘OH!’ dell’artista Marcello Jori.

La scultura – un Pinocchio di 4 metri di altezza, realizzato in bronzo con una finitura che imita la texture del legno, che raffigura il burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi nell’istante in cui prende vita – è parte del progetto ‘Napoli contemporanea’, fortemente voluto dal Sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione.

Tra le attività previste nell’ambito del progetto Santa Croce Cult anche la seconda edizione del Laboratorio di coro per bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Sanitansemble, che si svolgerà dal 7 ottobre al 2 dicembre, ogni martedì dalle ore 16:00 alle 18:00.

Un percorso musicale interattivo e coinvolgente, pensato per stimolare la creatività, la collaborazione e lo sviluppo delle abilità vocali attraverso il gioco e l’esplorazione sonora.

Spazio anche ai più grandi con il Laboratorio di Hip Hop Empowerment condotto da Vincenzo Musto, in arte Oyoshe, rapper e formatore attivo da oltre dieci anni nel campo dell’educazione attraverso la cultura Hip Hop. Il laboratorio, rivolto a ragazzi dai 14 anni in su, si terrà dall’8 ottobre al 12 novembre, ogni martedì dalle 16:00 alle 19:00.

Durante gli incontri, i partecipanti saranno guidati alla scoperta del rap come strumento di espressione personale e narrazione, e sperimenteranno attività di scrittura, tecniche di improvvisazione, uso delle punchline, produzione musicale e registrazione vocale.

Un’occasione unica per trasformare i pensieri e le esperienze in musica, scoprendo le potenzialità educative della cultura Hip Hop che, come racconta l’artista, getta

un ponte verso una comunicazione libera e non vincolata e stimola chiunque a sfruttare proprio le difficoltà rendendole punti forti.

Partecipazione gratuita.

Per i laboratori è richiesta prenotazione all’indirizzo email laboratorisantacroce@gmail.com.

Per informazioni: www.comune.napoli.it