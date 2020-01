‘Ripartire dal buio’, presentazione libro

Il 19 gennaio alla libreria IoCiSto di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 19 gennaio alle ore 10:30 presso Iocisto – La Libreria di Tutti sita in via Domenico Cimarosa, 20, Napoli, si terrà la presentazione del libro ‘Ripartire dal buio’ di Leandro Blanco, Aporema Edizioni.

L’autore, insieme al relatore Roberto Schioppa e al presidente dell’Unione Italiana Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Napoli, Mario Mirabile, condurranno i presenti tra le pagine del libro in cui Leandro, diventato cieco in età adolescenziale, racconta in maniera leggera e divertente cosa accade nella mente di un uomo che ha perso uno dei 5 sensi. Spesso si ignora cosa percepisca e viva chi questo senso non l’ha mai avuto.

In questo libro ci descrive quello che succede negli occhi e nella testa di un ex vedente, spiegandoci come un disabile riesca a superare le durezze della vita, ritrovando la forza e la capacità di reintegrarsi in una città bella e complessa come solo Napoli può essere.

Con quest’opera l’autore mira a chiarire quanto sia difficile e allo stesso tempo bella e normale la vita di un cieco, proprio come quella di chiunque altro. In questo libro è lui a condurre noi per mano e non il contrario, in un mondo, quello dei non vedenti che alla stragrande maggioranza delle persone risulta quasi del tutto sconosciuto.

Attraverso dialoghi stimolanti e il flusso incessante dei ricordi e della fantasia, il lettore è portato a comprendere cosa davvero significhi ‘ripartire dal buio’.