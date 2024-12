Riparte il campionato: la Klimatica Cesport Italia ospite del Villani

L’incontro è in programma il 7 dicembre al Circolo Villani di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

La Klimatica Cesport Italia è pronta a rituffarsi in acqua per l’esordio nel nuovo campionato di serie B: nuove avversarie, nuovi stimoli, nuovi giocatori e nuovi sponsor ad accompagnare la stagione dei gialloblù.

Si riparte dal Circolo Villani, si gioca a Caserta con fischio d’inizio alle ore 12:30 di sabato 7 dicembre ad opera di Luigi Barletta, squadra neopromossa che la Cesport ha affrontato due anni fa in serie C, che sicuramente viaggerà sulle ali dell’entusiasmo data la promozione ed in più avrà il vantaggio del fattore campo.

La società partenopea ha sfruttato questi mesi per presentarsi al meglio all’esordio e provare a raccogliere più punti possibile in queste prime due partite che precedono la sosta natalizia; un gruppo così giovane non può che puntare alla salvezza, le incognite sono tante e solo giornata dopo giornata sarà più chiaro dove potrà arrivare la Klimatica Cesport Italia.

Nel frattempo, l’avversario è di tutto rispetto e sarà indispensabile scendere in acqua con la giusta grinta per non trovarsi da subito ad inseguire le avversarie in campionato.

Per l’occasione, il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.

La società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie d’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor, che sosterranno la nostra causa in questa stagione.