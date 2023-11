‘Riot Act’ al Teatro Belli

In scena a Roma dal 6 all’8 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 6 all’8 novembre, ore 21:00, presso il Teatro Belli di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Riot Act’ di Alexis Gregory, diretto e interpretato da Massimo Di Michele, costumi Marco Dell’Oglio, scrittura gestuale Tiziano Di Muzio, consulente musicale Fabio Marchi, assistente alla regia Giuseppe Claudio Insalaco.

Foto locandina Eugenio Panichi

Elaborazione grafica Roberto Greco

Traduzione Enrico Luttmann

Produzione Artisti Associati

‘Riot Act’ di Alexis Gregory è una combinazione di tre monologhi che abbracciano ben sei decenni e due continenti.

Questo non è uno ‘spettacolo’ ma la testimonianza di tre persone che decidono con coraggio e generosità di raccontarsi. Un resoconto in prima persona della notte allo Stonewall, che ha dato il via al movimento di liberazione omosessuale, il racconto di una vita da drag dagli anni Settanta ad oggi e una straziante narrazione sul boicottaggio della lotta contro l’AIDS negli anni Novanta. Storie vere, racconti, potenti e avvolgenti, ma anche brillanti e dissacranti.

‘Riot Act’ ripercorre la faticosa lotta per i diritti dal 1969 ad oggi, partendo dalla memoria di ciò che accadde: un grido di battaglia per il futuro.

Attualmente viviamo tempi di straordinario progresso, sebbene regressivi in altri termini, ed è per questo che non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna vigilare. Il mio impegno per questo ‘spettacolo’ è politico e voglio che abbracci un pubblico trasversale, perché vincere nei diritti è segno di civiltà, democrazia e uguaglianza per tutti, perché ‘il prezzo della libertà è una vigilanza continua’.

Massimo Di Michele

Biografia

Alexis Gregory

Drammaturgo, interprete, regista e produttore. Il suo lavoro esplora temi queer e le sue opere teatrali includono ‘Riot Act’ (Duchess Theatre – West End, Arcola Theatre, Kings Head Theatre e tournée nel Regno Unito, Sex/Crime (Soho Theatre, The Glory), ‘Safe’ (Soho Theatre, Norwich Theatre Royal, Londra Theatre Workshop e diretto da Alexis; Norwich Theatre Royal e in una versione digitale online per Hackney Empire) e ‘Slap’ (Theatre Royal Stratford East e il primo spettacolo teatrale in loco di Channel 4). Le sue opere teatrali sono pubblicate da Bloomsbury Publishing.