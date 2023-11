Rione Terra Pozzuoli (NA) di blu per Giornata diritti infanzia

Il Comune aderisce alla campagna campagna ‘Go Blue’, lanciata dall’UNICEF

In un periodo in cui le guerre mettono in pericolo non solo i diritti, ma la vita stessa di milioni di bambine, bambini e adolescenti, il Comune di Pozzuoli (NA), su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità guidato dall’Assessora Fabiana Riccobene, aderisce alla campagna ‘Go Blue’, lanciata dall’UNICEF per sensibilizzare sul diritto alla pace contenuto nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Palestina/Israele, Haiti, Siria, Sudan, Ucraina e Yemen sono i sei Paesi coinvolti in guerre che vedono i bambini tra le principali vittime su cui UNICEF ha focalizzato l’attenzione per questa giornata, attraverso il dossier ‘Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate’.

Per ogni bambino, bambina e adolescente, ogni diritto deve essere garantito e attuato.

Questa sera, per ricordarlo, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, illumineremo di blu Palazzo Migliaresi al Rione Terra.