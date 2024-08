Rinviato spettacolo ‘Dalla, La Storia’ alla Fortezza Vecchia

Come cambiare i biglietti per assistere allo spettacolo del 25 settembre a Livorno

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo spettacolo ‘Dalla, La Storia’ inizialmente annunciato per lunedì 19 agosto alle 21:00 alla Fortezza Vecchia di Livorno è stato rinviato per motivi tecnici a mercoledì 25 settembre alla stessa ora.

‘Dalla, La Storia’ il nuovo coinvolgente appuntamento firmato Stage11 dedicato al genio di Lucio Dalla, uno degli artisti più iconici e influenti della storia musicale italiana in programma per il 19 agosto a Livorno, slitta al 25 settembre sempre alla Fortezza Vecchia di Livorno.

Restano validi i biglietti acquistati per la data del 19 agosto, ma sarà possibile richiedere un rimborso recandosi nei punti vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Chi ha acquistato online riceverà da TicketOne una mail contenente le istruzioni per effettuare la richiesta. Il termine ultimo per richiedere il rimborso è il 25 settembre.

‘Dalla, La Storia’ sarà un vero e proprio viaggio nella musica di uno degli autori più amati e darà la possibilità agli spettatori di rivivere cinquant’anni di grandi successi.

Tanti i brani proposti da ‘4 marzo ’43’ ad ‘Anna e Marco’; da ‘Com’è profondo il mare’ ad ‘Attenti al Lupo’ e molti altri ancora.

Immagini di repertorio, filmati d’archivio e contenuti multimediali originali si intrecciano con le note delle canzoni, creando un racconto appassionante e coinvolgente che ripercorre la vita, la poetica e l’influenza di Lucio Dalla.

‘Dalla, La Storia’ vuole essere un omaggio sentito e appassionato a un artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano e internazionale.

Lo spettacolo è un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni immortali delle canzoni di Lucio Dalla, per celebrare il suo genio creativo e per riscoprire la sua figura di artista poliedrico e innovatore.

Sul palco, una band di talentuosi musicisti darà vita alle canzoni di Lucio Dalla con maestria e passione, restituendo al pubblico la magia e l’intensità delle sue melodie.

La loro esecuzione impeccabile, unita alla cura per i dettagli e alla fedeltà agli arrangiamenti originali, renderà ogni brano un momento indimenticabile.

Uno spettacolo firmato Stage11

Stage11 è la casa di produzione che ha realizzato, dal 2013 ad oggi, sold out tutta Italia ed Europa, che ha rinnovato il panorama degli spettacoli tributo, portandolo ad un nuovo livello, realizzando show tematici su De André, Battisti, ABBA, Pink Floyd, Genesis, Morricone… divulgando la storia, il percorso musicale, le idee, le innovazioni e le vite di artisti leggendari.