Rinviato ‘I giorni delle multianime’, progetto Bergonzoni a Castel Nuovo

L’Amministrazione comunale e l’artista confermano la volontà di riprogrammarlo il prima possibile
Si comunica che il progetto di Alessandro Bergonzoni ‘I giorni delle multianime’, previsto dal 12 al 14 settembre al Maschio Angioino a chiusura della rassegna ‘Estate a Napoli’, è rimandato per motivi di salute dell’artista.
È precisa volontà del Comune di Napoli e di Bergonzoni trovare quanto prima nuove date utili per riproporlo: confidiamo di poterle diffondere a stretto giro.