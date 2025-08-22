Home Campania Comune di Napoli Rinviato ‘I giorni delle multianime’, progetto Bergonzoni a Castel Nuovo

Rinviato ‘I giorni delle multianime’, progetto Bergonzoni a Castel Nuovo

Alessandro Bergonzoni in visita a Castel Nuovo

L’Amministrazione comunale e l’artista confermano la volontà di riprogrammarlo il prima possibile

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si comunica che il progetto di Alessandro Bergonzoni ‘I giorni delle multianime’, previsto dal 12 al 14 settembre al Maschio Angioino a chiusura della rassegna ‘Estate a Napoli’, è rimandato per motivi di salute dell’artista.

È precisa volontà del Comune di Napoli e di Bergonzoni trovare quanto prima nuove date utili per riproporlo: confidiamo di poterle diffondere a stretto giro.

