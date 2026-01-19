Rinvenuto proiettile per Procuratore Tescaroli: Giani e Diop solidali

L’intervento dopo il ritrovamento di un proiettile in occasione dell’evento di presentazione del libro del magistrato in Puglia

Preoccupa e inquieta quanto avvenuto in Puglia. Al Procuratore Tescaroli va la mia piena solidarietà.

Così il Presidente Eugenio Giani a proposito del ritrovamento ieri del proiettile davanti a Palazzo di Città di Fasano in Puglia, dove si è tenuta la presentazione del libro del magistrato ‘Il biennio di sangue’.

Il Presidente prosegue:

L’episodio necessita di chiarezza e confido nel lavoro delle autorità competente. La decisione di Tescaroli di non farsi intimidire e di tenere comunque l’evento merita grande apprezzamento e costituisce esempio di impegno civile, che onora la Toscana. Minacce e gesti intimidatori non fermeranno chi si batte per la legalità e il futuro dei nostri territori.

A esprimere ferma e sentita solidarietà al procuratore di Prato anche la Vicepresidente Mia Bintou Diop.

Diop, a cui nella Giunta regionale è affidata la delega alla cultura della legalità, dichiara:

In attesa che venga chiarito quanto accaduto, è indubbio che si tratta di un episodio grave e inaccettabile, teso a minacciare le istituzioni e la libertà di espressione.

La Vicepresidente, per evidenziare la determinazione del magistrato, osserva: