Rinvenuto a Gerusalemme sigillo cuneiforme risalente a 2.700 anni

Il documento potrebbe essere collegato con la ribellione del re Ezechia descritta nella Bibbia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Un minuscolo e rarissimo frammento di ceramica recante un’iscrizione cuneiforme in lingua accadica risalente a circa 2.700 anni fa è stato scoperto durante uno scavo archeologico vicino al Muro Occidentale del Monte del Tempio, a nord della Città di Davide.

Si tratta di un ritrovamento straordinario e il primo nel suo genere: l’unica iscrizione assira del periodo del Primo Tempio, VIII – VII secolo a.C., mai trovata nella città.

La rara scoperta è stata effettuata nell’ambito di uno scavo archeologico dell’Autorità israeliana per i beni culturali, in collaborazione con la Fondazione Città di Davide e sotto la direzione della dott.ssa Ayala Zilberstein dell’Autorità israeliana per i beni culturali.

Lo scavo è in corso nel Parco Archeologico Davidson di Gerusalemme, gestito dalla Società per la Ricostruzione e lo Sviluppo del Quartiere Ebraico.

La rara iscrizione è stata decifrata in collaborazione con il dottor Filip Vukosavović e la dottoressa Anat Cohen-Weinberger dell’Autorità israeliana per i beni culturali, insieme al dottor Peter Zilberg dell’Università Bar-Ilan.

Il minuscolo frammento, di circa 2,5 cm, è stato scoperto grazie al processo di setacciatura a umido condotto dall’Archaeological Experience nel Parco Nazionale Emek Tzurim, un progetto congiunto dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi e della Fondazione Città di Davide.

La scoperta di questo reperto unico e di tale importanza storica in uno scavo archeologico scientifico organizzato – in altre parole, che ne garantisce l’autenticità senza alcuna possibilità di contraffazione, come invece sempre possibile per i reperti che affiorano sul mercato dell’antiquariato – è stata accompagnata da grande entusiasmo.

Moriah Cohen, che lavora presso l’Archaeological Experience di Emek Tzurim, ha descritto i momenti della scoperta:

Stavo setacciando il terreno e improvvisamente ho notato un frammento con una strana decorazione. Esaminandolo da vicino, mi è sembrato che fosse cuneiforme, ma mi sembrava del tutto irragionevole. Anche se nel corso degli anni sono stati scoperti tanti reperti affascinanti, non abbiamo mai trovato nulla di simile. L’ho esaminato ancora una volta. Dopo aver determinato con certezza che non si trattava di una decorazione, ma davvero di scrittura cuneiforme, ho urlato per l’emozione. Tutti si sono precipitati intorno a me e ho telefonato ad Ayala, il direttore degli scavi, che era entusiasta. Per me personalmente, il pensiero che dopo 2.700 anni io sia la prima persona a toccare con le mie mani questo vaso è molto emozionante. È una scoperta irripetibile.

Questo pezzo unico è stato scoperto nella terra che era stata spazzata ai margini del canale di drenaggio centrale della città, risalente al periodo del Secondo Tempio, circa 2000 anni fa.

Probabilmente, questo accumulo apparteneva al crollo di una struttura precedente del periodo del Primo Tempio, scoperta in un’area in cui il canale di drenaggio successivo non era stato conservato, consentendo così l’accesso allo strato precedente.

Situato sul versante orientale della collina occidentale di Gerusalemme, questo sito è uno dei luoghi più vicini a ovest del complesso del Tempio dove sono stati trovati resti del periodo del Primo Tempio nel loro contesto originale, un fatto che conferisce alla scoperta grande importanza per la comprensione dello sviluppo urbano e politico del periodo.

Secondo la dottoressa Ayala Zilberstein, Direttrice degli scavi per conto dell’Autorità israeliana per le antichità:

L’iscrizione fornisce una prova diretta della corrispondenza ufficiale tra l’Impero assiro e il Regno di Giuda. La scoperta rafforza la nostra comprensione della profondità della presenza assira a Gerusalemme e della portata della sua influenza e del suo coinvolgimento nella conduzione degli affari del regno di Giuda. Inoltre, amplia la conoscenza dello status del nuovo quartiere che si sviluppò in quel periodo sulle pendici della collina a ovest del Tempio. Sembra che questa zona fosse il centro delle attività dei ministri e delle persone di alto rango.

Il dottor Peter Zilberg e il dottor Filip Vukosavović ritengono che il frammento dell’iscrizione facesse parte di un sigillo reale inciso, un’impronta destinata a sigillare una lettera o un dispaccio ufficiale per conto della corte reale assira.

Gli assiriologi spiegano:

I sigilli di questo tipo recavano un’impronta che a volte era accompagnata da una breve iscrizione in scrittura cuneiforme assira che indicava il contenuto del dispaccio o la sua destinazione. Questi differiscono per dimensioni e forma dalle impronte locali giudaiche.

L’analisi del frammento dell’iscrizione e del suo contenuto rafforza l’ipotesi che il documento sigillato riguardi un ritardo nel pagamento di una tassa o di un altro obbligo.

L’iscrizione specifica una data di scadenza: il primo giorno del mese di Av, in un calendario condiviso tra la Mesopotamia e Giuda. Inoltre, menziona esplicitamente un ufficiale di carro, “colui che tiene le redini”, in termini assiri.

Questo titolo indica una personalità di alto rango, responsabile della trasmissione di messaggi ufficiali per conto della casa reale. Una figura del genere è infatti ben nota dagli archivi amministrativi assiri.

Sebbene il frammento dell’iscrizione non menzioni esplicitamente il nome del re di Giuda a cui era destinata la spedizione, il contesto cronologico e il testo parziale ci consentono di supporre che fosse stata inviata alla corte del re Ezechia, Manasse o all’inizio del regno di Giosia, durante il quale Giuda era un regno vassallo dell’Assiria.

Oggetti di questo tipo servivano come mezzo di comunicazione u e tra gli inviati del governo assiro e i sovrani di Giuda, per trasmettere istruzioni ufficiali e richieste fiscali.

I ricercatori affermano:

Sebbene non sia possibile determinare il contesto di questa richiesta, se derivasse da un semplice ritardo tecnico o fosse stata presa come una misura deliberata con significato politico, l’esistenza stessa di un appello ufficiale di questo tipo sembrerebbe attestare un certo punto di attrito tra Giuda e il governo imperiale.

Una delle ipotesi di ricerca attualmente al vaglio è che l’impronta del sigillo reale sia stata inviata a Giuda durante il regno di Sennacherib, re di Assiria.

Questa ipotesi tiene conto delle caratteristiche dell’iscrizione e della sua datazione al regno di questo stesso re o di uno dei suoi discendenti, e forse fa eco a una storia di rivolta fiscale, come la descrizione biblica della rivolta di Ezechia contro Sennacherib, raccontata in Re II (18:7):

Egli si ribellò al re di Assiria e non gli fu piùgg suddito. Un’analisi petrografica della bulla ha indicato che non è stata prodotta a Gerusalemme, ma è stata inviata qui da lontano, molto probabilmente da uno dei centri amministrativi dell’Assiria come Ninive, Assur o Nimrud/Kalḫu.

Secondo la dottoressa Anat Cohen-Weinberger dell’Autorità israeliana per le antichità:

L’analisi petrografica della composizione del frammento ha rivelato che il materiale con cui è stato realizzato è completamente diverso dalle materie prime locali tipicamente utilizzate per produrre ceramiche, bullae e documenti in argilla a Gerusalemme e nel Levante meridionale. Inoltre, la composizione minerale della bulla corrisponde in generale alla geologia della regione del bacino del Tigri, dove si trovavano le città centrali del regno assiro, come Ninive, Assur o Nimrud/Kalḫu. Attualmente è in corso un’analisi chimica della composizione della bulla, in collaborazione con la dottoressa Yehudit Harlavan del Servizio geologico israeliano, per determinarne con precisione la provenienza.

Gli assiriologi aggiungono: