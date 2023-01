Rinnovo Consorzio Sannio Alifano, il plauso di Confagricoltura

Il sindacato si congratula con le liste della compagine Sviluppo e Progresso per il Sannio Alifano

Confagricoltura Campania esprime soddisfazione per la schiacciante vittoria della compagine della lista n.1 Sviluppo e Progresso per il Sannio Alifano in seguito al rinnovo delle cariche elettive consortili del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di domenica 29 gennaio 2023.

Affermazione netta, 16 contro 9, che premia il lavoro del capolista e Presidente uscente, Franco Dalla Rocca, per l’egregia sinergia messa in campo con le istituzioni in un continuo dialogo con il territorio.

Il Presidente di Confagricoltura, che era già intervenuto a sostegno della lista, commenta: