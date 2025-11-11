Rinnovati gli incarichi direttivi dell’UCSI del Molise

Enrica Cefaratti nominata nuovo Presidente

Enrica Cefaratti è il nuovo Presidente dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, UCSI, del Molise.

Giornalista professionista della sede regionale della RAI, è stata nominata per i prossimi quattro anni alla guida dell’associazione durante l’assemblea regionale dei giornalisti cattolici che si è svolta a Campobasso presso la sede dell’Ordine dei giornalisti del Molise e che ha designato anche i componenti del nuovo Consiglio direttivo di cui faranno parte Rita D’Addona, Tesoriere, Lidia Di Pasquale, Segretario, Felice Mancinelli, Vicepresidente, Rossella De Rosa e Luigi Calabrese in qualità di Consiglieri.

La rappresentanza molisana dell’UCSI è impegnata da anni in una pluralità di attività e di manifestazioni che intendono mettere in evidenza e diffondere i valori cristiani che presiedono ed ispirano l’azione del giornalista in tutte le dimensioni multiformi della realtà che osserva, indaga e descrive.

Nella pratica l’UCSI regionale, guidata negli ultimi dieci anni da Rita D’Addona, ha ispirato ed organizzato, anche in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti, momenti di formazione ed occasioni di conoscenza della realtà regionale mediante visite, convegni e la presenza di rappresentanti prestigiosi del mondo cattolico non solo regionale, ma anche nazionale.

Enrica Cefaratti, dopo la sua elezione, ha dichiarato:

Prima di tutto ringrazio Rita D’Addona che in tutti questi anni ha organizzato in questa regione eventi davvero importanti. Spero di avere tanti altri amici in questo nuovo cammino e la collaborazione dell’Ordine, che è per me un grande piacere, e spero davvero di poter costruire ancora di più con tanti colleghi giornalisti e comunicatori. Grazie anche al Consiglio nazionale che mi ha voluto in questi anni ed un saluto particolare va alla Giunta ed al Presidente Varagona con i quali ci incontreremo al prossimo Consiglio nazionale a Torino.

Il Presidente dell’OdG Molise Enzo Cimino ha aggiunto: