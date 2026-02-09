Rinnovate le cariche della Fondazione Pietà de’ Turchini

Mariafederica Castaldo confermata alla Presidenza

Riceviamo e pubblichiamo.

La Fondazione Pietà de’ Turchini rinnova le proprie cariche nel segno della continuità: con voto unanime del Consiglio dei Soci Fondatori, Mariafederica Castaldo è stata rieletta Presidente della Fondazione, confermando una guida orientata alla qualità progettuale e alla responsabilità istituzionale, pienamente espressa anche nel suo ruolo di Direzione artistica.

Fondazione di diritto privato legalmente riconosciuta dal 2010 e con sede nella Chiesa di Santa Caterina da Siena a Napoli, la Pietà de’ Turchini opera da oltre quarant’anni nella ricerca, valorizzazione e produzione musicale, con particolare attenzione al patrimonio musicale e teatrale napoletano e meridionale dei secoli XVI – XVIII e ai suoi legami con la cultura europea.

Accanto alla Presidenza, la governance si articola in una struttura collegiale e coerente. Il Consiglio direttivo è composto da Mariafederica Castaldo, Marco Rossi e Giuliana Carbone, mentre la carica di Presidente onorario resta attualmente vacante.

La Direzione generale è affidata a Marco Rossi; la Direzione musicale dell’ensemble in residenza ‘Talenti Vulcanici’ è curata da Stefano Demicheli.

Completano l’assetto operativo Elena Esposito, nel ruolo di Segretario tesoriere, e Francescopaolo Ventriglia come Revisore dei conti.

Sul piano culturale e scientifico, gli organi direttivi si avvalgono della collaborazione di esperti e professionisti del settore musicale e di musicologici internazionale riuniti rispettivamente in due comitati.

Il primo per le attività artistiche, riunisce personalità di grande competenza nel campo della prassi esecutiva su strumenti antichi, della innovazione e creazione contemporanea.

Ne fanno parte: Mariafederica Castaldo, Paologiovanni Maione, musicologo della Fondazione e docente di Storia della musica presso l’Università Vanvitelli, Andrea De Carlo, musicista, direttore dell’Ensemble Mare Nostrum e del Festival Stradella, docente al Conservatorio di Santa Cecilia; Mario Sollazzo, clavicembalista, direttore d’orchestra, fortepianista e direttore artistico di NovaAntiqua Records; Roberto Pugliese, compositore, sound artist, docente di musica elettronica ed elettroacustica al Conservatorio San Pietro a Maiella.

Il Comitato scientifico della Fondazione è composto da autorevoli docenti universitari, esperti nei rispettivi ambiti disciplinari, a garanzia del rigore e dell’eccellenza scientifica del suo operato.

Ne fanno parte Paologiovanni Maione, Nicola De Blasi, docente di Storia della lingua italiana presso l’Università Federico II, i docenti di Storia della musica Rosa Cafiero, Università Cattolica di Milano, Lucio Tufano, Università degli Studi di Palermo, Guido Olivieri, Università del Texas ad Austin, e Paola Besutt, docente di Musicologia all’Università di Teramo.

A garanzia dell’operato istituzionale, il Comitato di garanzia è presieduto dagli avvocati Attilio Doria e Pia Baldassarre, insieme all’imprenditore Pasquale Sorrentino.

Un assetto che riflette l’identità della Fondazione: un luogo di ricerca, produzione e trasmissione del sapere musicale, dove le persone e le competenze concorrono, insieme, a un progetto culturale condiviso e aperto al futuro.