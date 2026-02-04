‘Ring – Titolo dei medi’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma dal 5 all’8 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 05 all’08 febbraio, presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Ring – Titolo dei medi’ di Alessandro Canale, con Emanuele Cecconi e Anna Dall’Olio, regia Salvatore Cuomo e Valerio Palozza.

Durante l’incontro per il titolo nazionale dei medi, mentre sta combattendo uno dei match più importanti di tutta la sua carriera, Claudio Castelli, uno dei due contendenti, rivive nella sua memoria tutti gli avvenimenti che fin dal suo primo ingresso in palestra lo hanno portato a quell’incontro.

Momenti fondamentali della sua vita che vedono protagonisti chi in quegli attimi era con lui: le due persone più importanti della sua vita, Artemio il suo anziano allenatore e Moira, la sua giovane moglie.

Due persone che non si sono mai amate né stimate e con ambizioni sociali e personali diametralmente opposte, che per tutta la vita hanno sempre cercato di trascinarlo dalla propria parte.

Ecco quindi che nel corso del match che Castelli ed il suo avversario stanno sostenendo, diventa chiaro che il vero, spietato scontro di quella sera non è quello sul ring ufficiale tra i due leali pesi medi, ma quello senza scrupoli che sta avvenendo in un ring oscuro e esistenziale tra quelle due mediocrità umane.

Un combattimento all’ultimo sangue dove la vittoria o la sconfitta di Castelli sancirà definitivamente la vittoria di uno e la sconfitta dell’altro. Una sfida tra due ombre, umane e oscure, con al centro un uomo, trasformato nella meridiana della sua stessa esistenza.

Assistente alla regia: Maria Di Massa

scenografie: Martina Fanfarillo

Costumi: Madame Almalè

Luci e fonica: PZT

Organizzazione: Alessandra Romano

Produzione: Piano Zero Teatro

Teatro Trastevere

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietti:

intero: 13,00

ridotto: 10,00

prevista tessera associativa

Orari:

giorni feriali ore 21:00

festivi ore 17:30

Prenotazioni:

06-5814004 / 328-3546847

info@teatrotrastevere.it

https://www.teatrotrastevere.it/