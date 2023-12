Rinasce Acqua Flash: a maggio apre il nuovo acqua park

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 13 dicembre alle ore 11:00, nella sala conferenze Cusamè di Edenlandia a Napoli si terrà la conferenza stampa per illustrare tempi e modalità della riapertura dell’Acqua Flash di Licola, nel territorio di Giugliano in Campania.

La struttura, già Magic World e Pareo Park, è stata recentemente aggiudicata all’asta dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli alla Ventuno srl ed affidata alla V-Park, diretta da Gianluca Vorzillo, e conta di aprire i battenti completamente ristrutturata nel prossimo mese di maggio.

Con i tecnici sarà illustrato, con grafici, foto e video, il master plan dei lavori del Parco acquatico e dell’arena per eventi e concerti, dell’ecoparco – fattoria didattica e delle aree di accoglienza di Acqua Flash, che si estende su un’area complessiva di circa 200.000 metri quadri.

Siamo orgogliosi del lavoro fatto per risolvere tutte le problematiche che hanno causato le chiusure delle precedenti gestioni, saremo una destinazione imperdibile nel panorama italiano del divertimento acquatico, offrendo un’esperienza emozionante, un mix di adrenalina, relax e divertimento per le famiglie e per i visitatori di tutte le età.