Rinaldi: Rieti e L’Aquila città gemellate, unite da visione condivisa

L’Aquila Capitale italiana della Cultura, con Rieti al suo fianco, rappresenta un passaggio significativo per l’intero Appennino centrale.

Un’occasione concreta per valorizzare questi territori e sostenere lo sviluppo di aree duramente colpite dai sismi, grazie al lavoro in sinergia portato avanti negli ultimi anni con il Commissario Guido Castelli e l’Onorevole Paolo Trancassini.

Rieti e L’Aquila, città gemellate per storia e resilienza, oggi unite anche da una visione condivisa dei Sindaci Pierluigi Biondi e Daniele Sinibaldi, si propongono come modello di rinascita comune, fondato su cultura, identità e coesione.