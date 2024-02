Rinaldi e Righini in Sabina per presentare operato della Giunta Rocca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolto oggi, 23 febbraio, a Magliano Sabina, presso la sala Consiliare del Comune, il convegno ‘Sabina terra viva: opportunità di sviluppo agroalimentare ed agrituristico della provincia di Rieti’.

Durante la giornata, l’Assessore alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, e l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, hanno visitato l’azienda agricola biologica Mercuri di Casperia e la Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa.

L’evento, organizzato dal consigliere della Regione Lazio, Eleonora Berni, è stata un’occasione per presentare al territorio sabino il lavoro svolto dalla Giunta Rocca sulla la nuova legge sull’eno-oleoturismo e il programma annuale e triennale 2024 – 2026 della rete viaria Regionale.

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato:

Il Programma triennale della rete viaria Regionale, approvato lo scorso 14 febbraio, è in qualche modo il filo conduttore di questa amministrazione.

Infatti, unisce l’operato di tutti gli assessori della Regione Lazio. Senza Infrastrutture e viabilità all’altezza delle aspettative, i territori non possono ripartire.

Quello approvato è un programma strategico che da importanti risposte alle province e contribuisce anche a riportare il Lazio al centro del turismo eno e oleo gastronomico italiano.

Le infrastrutture sono la base di una buona amministrazione, non solo per il turismo l’incontro con gli amministratori sabini è stata un’occasione di confronto importante per continuare a seguire le linee guida della nostra amministrazione.

Per questo ringrazio l’Assessore Righini e il Consigliere Eleonora Berni, che ci ha dato questa possibilità.