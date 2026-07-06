Rimedi per il discomfort vaginale

Il discomfort vaginale può essere definito come l’insieme dei sintomi di una donna che, a seguito di menopausa, atrofia vulvo vaginale, terapie oncologiche, castrazione chirurgica o medica e altre cause realizzino difficoltà ai rapporti sessuali con secchezza vaginale.

I presidi utili al miglioramento di questa condizione molto sentita dalle donne e sicuramente all’origine di stress e talvolta di incomprensioni di coppia, attualmente si avvale di terapie sistemiche e locali, mediche o strumentali e tra queste ne indicheremo alcune.

La lassità vaginale, i cambiamenti nella libido e l’incontinenza urinaria sono problemi comuni che possono presentarsi durante la vita di una donna a causa del parto, dei cambiamenti di peso, dell’invecchiamento naturale e della menopausa.

Tali problemi medici possono avere un impatto negativo sulla qualità della vita di una donna. Se stai conoscendo una di queste condizioni considera che molte donne, nella stessa situazione, scelgono il ringiovanimento vaginale, PRP, come una soluzione di trattamento efficace.

Il PRP è un utile presidio per la donna in menopausa per il trattamento dell’aging vaginale. Si tratta di un prodotto di derivazione ematica che contiene fattori di crescita grazie ai quali si promuove la rigenerazione tissutale, modulando l’infiammazione e inducendo la neoangiogenesi.

L’atrofia vulvovaginale, VVA, è fondamentalmente legata alla menopausa nella quale è presente una carenza di estrogeni. Essa rappresenta la causa strutturale che si traduce in secchezza per la donna e, normalmente, si accompagna ad altri sintomi, come il bruciore e il dolore ai rapporti sessuali

Il PRP vaginale comporta l’iniezione di plasma ricco di piastrine nella parte superiore del rivestimento interno della vagina e della zona clitoridea, con l’effetto di moltiplicare le cellule staminali e generare tessuti più “nuovi”.

Così si migliora la produzione di collagene ed elastina all’interno della vagina e intorno al clitoride.

Del Filler vulvare e del Lipofilling abbiamo già trattato nel precedente articolo, per cui ora ci concentreremo su Laser frazionale CO₂ e sulle apparecchiature che uniscono ossigeno e acido ialuronico.

Il Laser frazionale CO₂ consente, grazie allo scanner e a un manipolo speciale riflettente a 360 gradi, di essere introdotto in vagina per ottenere gli effetti ben noti del raggio laser CO₂ sul collagene tissutale e sul microcircolo.

Infatti, il laser CO₂ frazionale, attraverso microspot definiti MTZ, cioè Zone Micro Termiche, determina una modifica strutturale del collagene, inducendo i fibroblasti alla sintesi di nuovo collagene e di elastina. In particolare, una produzione massiccia di collagene tipo III di tipo cicatriziale, poi sostituito da collagene tipo I tipico dei tessuti di sostegno.

Tale modifica comporta un miglioramento del tono vaginale con conseguente miglioramento dell’atrofia vaginale post-menopausa. Il trattamento prevede circa 10 sedute distanziate da alcuni giorni e in mani esperte è praticamente scevro da effetti collaterali

Le apparecchiature che uniscono ossigeno e acido ialuronico vaginale sono dispositivi medici non invasivi. Il macchinario separa l’ossigeno dall’aria e lo concentra.

L’ossigeno stimola i vasi sanguigni, proprio come l’acqua fa rinascere una pianta secca, mentre l’acido ialuronico trattiene l’acqua e idrata i tessuti in profondità rendendoli più elastici.

Si utilizza una sonda monouso, che il medico inserisce nella vagina, e che vaporizza la miscela di ossigeno e acido ialuronico a bassa velocità sulle mucose. Le sedute durano tra 15 e 20 minuti, sono indolori e i risultati sono presenti già dopo la prima seduta

Accanto ai rimedi strumentali esiste la possibilità di utilizzo di prodotti locali in forma di gel o creme a base di collagene e/o acido ialuronico a vario peso molecolare e, quindi, a vario grado di penetrazione nella mucosa vaginale o della cute vulvare, così come le stesse molecole sono state formulate anche per somministrazione orale in modo da coadiuvare l’azione terapeutica locale.

Ovviamente l’associazione di più terapie locali, sistemiche e strumentali, teoricamente è in grado di apportare maggiori benefici.