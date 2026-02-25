Rilastil e Fondazione ANT ancora insieme per prevenzione oncologica

Tour in 10 tappe consentirà di offrire 720 visite di prevenzione dei tumori della cute

Riceviamo e pubblichiamo.

Consapevole del ruolo fondamentale che la prevenzione oncologica gioca nella difesa della salute della pelle, Rilastil si affianca nuovamente a Fondazione ANT per un tour in dieci tappe che consentirà di offrire alla popolazione 720 visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce di eventuali tumori della cute, come il melanoma.

Il brand del Gruppo Ganassini, leader nella produzione di cosmetici per la cura della pelle, rinnova dunque la partnership con la Fondazione, da tempo impegnata sul fronte della prevenzione oncologica, con il chiaro intento di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controllare e far controllare il proprio corpo e intercettare per tempo eventuali patologie.

La tempestività della diagnosi è infatti una delle massime alleate nella cura della malattia.

Basti pensare che, stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità – Epicentro – nel 1960 solo la metà dei malati di melanoma era ancora in vita 5 anni dopo la prima diagnosi, mentre oggi lo è circa l’80% di essi, quindi un 30% in più.

A partire da marzo e per tutta la primavera, a bordo dei quattro Ambulatori Mobili ANT dedicati alla prevenzione faremo tappa in 10 città italiane, attraversando la penisola da Nord a Sud: si parte da Roma, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo in piazza del Popolo, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, e si toccheranno le città di Milano, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 marzo, in piazzale Cadorna, Firenze, Torino, Bologna, Napoli, Padova, Bari, Genova e Palermo.

Ogni tappa prevede tre giornate di visite, 72 ciascuna, per 720 visite totali, effettuate dagli specialisti ANT.

Il progetto si rinnova a partire dal 2019 e fino a qui ha permesso di offrire gratuitamente 3.600 visite gratuite complessive. Il sodalizio tra ANT e Rilastil nell’ambito della sensibilizzazione sui temi della prevenzione primaria oncologica ha coinvolto nel tempo anche le scuole.

Nel 2023, infatti, si è svolta l’iniziativa ‘Prevenzione da 10 e lode’ che ha coinvolto 86 classi di 50 scuole primarie in incontri informativi con gli operatori ANT e l’elaborazione di progetti video o grafici sul tema della prevenzione oncologica.

Il melanoma è un tipo di tumore molto aggressivo che può nascere sulla cute, a volte su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Ogni anno, in Italia, fa registrare 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi.

La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e per un 20% colpisce purtroppo anche soggetti tra i 15 e i 39 anni. Il Progetto Melanoma ANT prevede visite dermatologiche con dermatoscopia, una metodica non invasiva che permette di esaminare l’epidermide, il derma e altre parti della cute, per riconoscere eventuali anomalie e irregolarità non visibili a occhio nudo.

È già possibile prenotare le visite delle tappe di Roma e Milano, da oggi e fino a esaurimento, al link https://ant.it/prevenzione/.