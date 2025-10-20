Righini: ZLS Fiumicino volano strategico per sviluppo economico Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ringrazio il Comune di Fiumicino e il Sindaco Baccini per la collaborazione istituzionale e per la visione condivisa sulla Zona Logistica Semplificata, ZLS, di Fiumicino, che rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un sistema produttivo più competitivo, moderno e attrattivo per il territorio.

La Regione Lazio ha completato con impegno e celerità la fase istruttoria necessaria per l’istituzione della ZLS, che rappresenta uno strumento fondamentale per favorire investimenti, semplificare le procedure e creare nuove opportunità occupazionali.

Fiumicino, grazie alla sua posizione strategica e alla presenza di infrastrutture logistiche e di trasporto di rilievo nazionale e internazionale, potrà diventare un polo di riferimento per la crescita economica sostenibile dell’intero Lazio.

La ZLS non è solo una leva economica, ma anche un’occasione per innovare il modello di sviluppo del nostro territorio.

Sono convinto che lavorando insieme, Regione e Comuni, possono creare le condizioni per attrarre nuove imprese, generare occupazione e rafforzare la centralità del Lazio nel sistema produttivo nazionale.